Amber Portwoods Tochter wünscht sich Adoption von Stiefmama

Amber Portwoods (34) Tochter Leah hat öffentlich geäußert, dass sie von ihrer Stiefmutter Kristina Shirley adoptiert werden möchte. Dadurch würde Kristina auf der Geburtsurkunde des Teenagers stehen. In einer aktuellen Episode von "Teen Mom: The Next Chapter" erklärt die 16-jährige Leah: "Kristina war mein ganzes Leben für mich da. Ich will, dass es offiziell wird." Ihr Vater, Gary Shirley, mit dem Leah zusammenlebt, unterstützt den Wunsch seiner Tochter und hat sich bereits rechtlich informiert. Die Adoption könnte allerdings kompliziert werden, da Ambers Einwilligung erforderlich ist – sollte sie die Adoption jedoch anfechten, könnte sich der Prozess über Jahre hinziehen.

Amber hatte in den vergangenen Jahren nur wenig Kontakt zu ihrer Tochter. Nach Angaben von Gary war Amber in den letzten zwölf Monaten lediglich an vier Tagen physisch präsent und hat ihrer Tochter finanziell nicht geholfen. Leah selbst erklärte, dass ihr Wunsch vor allem durch die stabile Beziehung zu Kristina motiviert ist, die sie bereits seit ihrer Kindheit begleitet. Kristina bezeichnete Leah in der Sendung liebevoll als ihre Tochter und betonte: "Ich werde Leah immer lieben, ganz egal, was sie entscheidet." Trotz des Wunsches nach Adoption empfindet Leah gemischte Gefühle und hat Angst, dass ihr Vorhaben Amber verärgern könnte. Gary schlug vor, dass Leah mit ihrem Therapeuten über ihre Entscheidung spricht.

Amber Portwood, die durch ihre Teilnahme an der Reality-Show "16 and Pregnant" sowie "Teen Mom" bekannt wurde, hat in der Vergangenheit mit ihrer turbulenten Lebensgeschichte Schlagzeilen gemacht. Sie kämpfte offen mit Problemen wie psychischen Erkrankungen und einem Drogenentzug. Zuletzt verlor sie das Sorgerecht für ihren Sohn James an dessen Vater. Ambers Beziehungen zu ihren Kindern waren oft von Rückschlägen geprägt, doch sie äußerte mehrfach den Wunsch, ein besserer Mensch und eine präsentere Mutter zu sein. Wie Amber auf die Bemühungen ihrer Tochter um eine Adoption reagieren wird, bleibt abzuwarten. Die Fans der Show spekulieren, dass Amber ihre Stimme dazu bald in sozialen Medien erheben könnte.

Instagram / realamberlportwood1__ Amber Portwood im Oktober 2023

Instagram / realamberlportwood1__ Amber Portwood mit ihrem Sohn James

