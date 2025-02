Amber Portwood ging es nach Trennung von Gary sehr schlecht

Amber Portwood (34) hat öffentlich über die schmerzhaften Auswirkungen ihrer Trennung von ihrem Verlobten Gary Wayt gesprochen. Nach einem Streit Anfang Juni, der während eines gemeinsamen Aufenthalts in North Carolina eskalierte, verschwand Gary für mehrere Tage, was Amber dazu veranlasste, ihn als vermisst zu melden. Zwar wurde Gary wohlbehalten gefunden, doch die Beziehung der beiden hielt diesen Belastungen nicht stand. In einer jüngsten Folge von "Teen Mom: The Next Chapter" offenbarte Amber, dass die Ereignisse sie emotional schwer getroffen haben. "Ich hatte das Gefühl, dass mein Verlobter gestorben war, und musste mich plötzlich damit abfinden, dass er das nie erklären wird", sagte sie.

Die Beziehung, die erst im Herbst 2023 begann und mit einer Verlobung im Mai 2024 gekrönt wurde, galt lange als eine neue Chance auf Glück für Amber. Doch dass Gary sie einfach ohne Lebenszeichen sitzen gelassen hat, hat sie auch mental sehr mitgenommen. Wie sie in der Episode schildert, wurde ihr von früheren Fans vorgeworfen, Gary möglicherweise umgebracht zu haben. "Wenn man vorgehalten bekommt, man sei eine Mörderin, und dann selbst auch noch Angst um das Leben seines Partners hat – ich habe vier Tage lang nichts gegessen und nicht geschlafen", erzählte sie. Gary habe sie "kaputt gemacht" und sie müsse von nun an mit dem Trauma leben.

Schon in der Vergangenheit hatte Amber mit Rückschlägen in ihrem Liebesleben zu kämpfen. Ihre gescheiterte Verlobung mit Matt Baier, öffentlich dokumentierte Beziehungen und eine schwierige Trennung von Andrew Glennon mit anschließendem Sorgerechtsstreit prägten ihr Leben. Nach Jahren des Kampfes um persönliche Stabilität schien Gary eine neue Hoffnung darauf zu sein. Doch wie ein Insider bereits im Sommer des vergangenen Jahres gegenüber Us Weekly verraten hatte, hat Amber versucht, sich wieder aufzupäppeln und gesund zu bleiben.

Instagram / realamberlportwood1__ Amber Portwood im Oktober 2023

Getty Images Amber Portwood, TV-Bekanntheit

