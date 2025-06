Freundin Ice Spice verrät: So ticken Taylor Swift und Travis

Ice Spice (25) hat bei den diesjährigen Kids' Choice Awards in Los Angeles ein spannendes Detail über ihre Freunde Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) verraten. Die Musikerin plauderte gegenüber Entertainment Tonight über das prominente Paar und verriet, was ihr an den beiden besonders auffällt: "Sie gehören wahrscheinlich zu meinen lustigsten Freunden." Ice Spice ergänzte mit einem Schmunzeln: "Die sind witzig, Leute. Das ist der Knüller. Sie sind wie wir."

Die Freundschaft zwischen Ice Spice und Taylor entwickelte sich im Laufe mehrerer gemeinsamer Projekte weiter, darunter der Remix zu "Karma" im Jahr 2023. Die Rapperin wurde zudem im vergangenen Jahr bei wichtigen Ereignissen wie dem Super Bowl an der Seite ihres berühmten Freundespaares gesehen, wie People berichtete. Auch Taylor und Travis stehen Ice Spice stets unterstützend zur Seite: Bei ihrem Debüt als musikalischer Gast bei Saturday Night Live waren sie live vor Ort, ebenso wie bei ihrem Auftritt beim Coachella-Festival, wo sie ihre Freundin begeistert anfeuerten.

Für Taylor und Travis scheint es auch privat bestens zu laufen. Nachdem die erfolgreiche Eras-Tour der Sängerin im letzten Jahr zu Ende ging, hat sie deutlich mehr Zeit für ihren Partner. Taylor zeigte sich begeistert von der Aussicht, ihn in der anstehenden NFL-Saison bei den Spielen seiner Mannschaft, den Kansas City Chiefs, regelmäßig unterstützen zu können. Es sieht so aus, als würde sich die Verbindung zwischen der Musikerin und dem Footballstar weiter vertiefen, während sie von einem engen Freundeskreis umgeben sind, der ihre Beziehung zusätzlich bereichert.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Travis Kelce, Taylor Swift und Ice Spice

Getty Images Ice Spice, Taylor Swift und Ashley Avignone, Super Bowl, 2025

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, Februar 2024