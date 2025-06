Helen Flanagan trotzt Selbstzweifeln mit Dessous-Shooting

Helen Flanagan (34) zeigt sich von ihrer selbstbewussten Seite und setzt ihren durchtrainierten Körper bei einer neuen Kampagne für Nikki Intimates gekonnt in Szene. In aufsehenerregenden Aufnahmen, die der Daily Mail vorliegen, zeigt sich der Reality-TV-Star in verführerischen Dessous-Kreationen, darunter ein florales Set aus durchsichtigem Stoff und ein aufregender Body mit raffinierten Cut-Outs. Trotz der glamourösen Bilder und ihrer strahlenden Ausstrahlung offenbarte die dreifache Mutter kürzlich, dass sie in letzter Zeit mit ihrem Selbstbewusstsein zu kämpfen hatte. Besonders das Thema Cellulite belastete sie nach eigener Aussage - dennoch wollte sie sich nicht davon abhalten lassen, bei der Kampagne voll und ganz mitzumachen.

Die Schauspielerin, die durch ihre Rolle in "Coronation Street" bekannt wurde, zeigte sich in einem "Get Ready with Me"-Video offen wie selten: Ihr Gewicht, so verriet sie, schwanke stark – je nachdem, wie es ihr emotional gehe und wie viel Stress sie habe. "Obwohl ich Cellulite habe und mein Körper nicht mehr so straff ist wie früher, denke ich mir einfach: 'Weißt du was, Helen – mach's einfach. Man lebt nur einmal'", sagte sie. In dem Clip betonte Helen auch, dass sie stolz darauf sei, trotz vermeintlicher Makel diese Chance für das Shooting ergriffen zu haben. Aktuell stellt sie vieles in ihrem Leben neu auf: Nach der Trennung von Robbie Talbot, mit dem sie über ein Jahr liiert war, und ihrem Entschluss, wieder als Schauspielerin durchzustarten, schlägt sie ein neues Kapitel auf. Laut Insidern war es Helen selbst, die das Ende der Beziehung beschlossen habe – nach einer intensiven und kräftezehrenden Zeit.

Helen kennt das Leben mit Höhen und Tiefen nur allzu gut. Nach 13 Jahren Beziehung mit dem Fußballer Scott Sinclair gingen sie im Jahr 2022 getrennte Wege. Im Laufe der Jahre sprach sie offen über persönliche Herausforderungen, von Essstörungen bis hin zu ihrem Alltag als alleinerziehende Mutter dreier Kinder: Matilda, Delilah und Charlie. Zuletzt überraschte sie mit dem Geständnis, wie sie sich durch bestimmte Ernährungsumstellungen neu entdeckte. Auch ihre Bereitschaft, in neuen Projekten wie der aktuellen Modestrecke Stärke zu zeigen, unterstreicht ihren Wunsch, sich weiterzuentwickeln und ein selbstbestimmteres Leben zu führen.

Backgrid Helen Flanagan im November 2024

Backgrid Helen Flanagan mit ihrem neuen Freund Robbie Talbot

Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan mit ihren Kindern im August 2021