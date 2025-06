27 Jahre nach "The Boy Is Mine": Reunion bei Brandy & Monica

Nach über 27 Jahren feiern Brandy (46) und Monica (44) ein lang ersehntes Comeback: Die beiden R&B-Stars gehen auf ihre erste gemeinsame Tournee. "The Boy Is Mine", benannt nach ihrem legendären Duett, startet am 16. Oktober in Cincinnati und endet am 7. Dezember in Houston, umfasst insgesamt 24 Termine und bringt die Sängerinnen auf große Bühnen in den USA. Neben den beiden Grammy-Gewinnerinnen treten auch Musiker wie Kelly Rowland (44), Muni Long und der aktuelle American Idol-Gewinner Jamal Roberts auf. Brandy betonte bei der Ankündigung in der Sendung "CBS Mornings": "Es hat sich einfach richtig angefühlt." Monica beschrieb die Zusammenarbeit als "musikalische Ehe".

Der Tourauftakt markiert nicht nur eine historische Reunion, sondern auch ein neues Kapitel in der Beziehung der beiden Künstlerinnen, die in der Vergangenheit immer wieder von Spannungen geprägt war. Ihr weltweiter Erfolg mit "The Boy Is Mine" im Jahr 1998 führte damals zu Gerüchten um Rivalität, die erst spät ausgeräumt wurden. Monica verriet im Interview: "Es gab viel Verwirrung und Konflikte um uns herum." Doch die Musik habe sie wieder vereint, auch nachdem der Song vergangenes Jahr durch eine neue Zusammenarbeit mit Ariana Grande (32) und einen Remix wieder an Popularität gewann. Die anstehenden Konzerte sollen eine zweistündige Feier der Musik und der Frauenpower werden, die durch sorgfältige Songauswahl aus beiden erfolgreichen Karrieren der Sängerinnen geprägt ist.

Brandy und Monica stehen seit den späten 1990er-Jahren für einige der größten Meilensteine des R&B. Ihre Single schaffte es zu Rekorden in den Charts und ist bis heute ein Klassiker. Trotz der romantischen Rivalität, die der Songtext thematisiert, stellte Monica klar: "Wir mögen nicht einmal denselben Typ Mann – es hätte diesen Jungen nie gegeben." Die beiden Frauen haben in Interviews immer wieder Einblicke in ihre Karrieren und Persönlichkeiten gewährt, besonders im Umgang mit Künstlerinnen des Genres und ihrer Rolle als Wegbereiterinnen neuer Generationen. Die Fans dürfen sich somit auf eine Tour freuen, die nicht nur Hits, sondern auch ein Stück Musikgeschichte wieder aufleben lässt.

Getty Images Monica und Brandy bei der Pre-Grammy Gala 2011 in Beverly Hills

Getty Images Brandy beim "BET Music Matters Grammy Showcase"

Getty Images Monica 2019 bei den McDonald's All American Games in Atlanta

