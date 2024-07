Das sind die coolsten Looks der Kids' Choice Awards 2024!

Für die diesjährigen Kids' Choice Awards zeigten sich die Stars mal wieder von ihrer besten Seite! Zu dem beliebten Event erschien am Samstagabend in Kalifornien beispielsweise das deutsche Model Heidi Klum (51). Die Germany's Next Topmodel-Chefjurorin wählte für die Preisverleihung ein kunterbuntes Kleid mit Fransen. Auch Anna Kendrick (38), die beispielsweise durch die Pitch Perfect-Filme bekannt ist, strahlte in einem bezaubernden Look für die Fotografen: Die Schauspielerin trug ein schulterfreies, kurzes Kleid mit Volants und Blumenmuster.

Aber auch Kelly Rowland (43) funkelte wortwörtlich auf dem Red Carpet: Die einstige Destiny's Child-Sängerin hüllte sich in ein Kurzarmhemd, eine weite Shorts und einen passenden BH – der Dreiteiler war mit Blumenstickereien und glitzernden Steinen besetzt. Die Tennis-Ikone Serena Williams (42) entschied sich hingegen für einen lässigeren Look: Die Ex-Sportlerin nahm in blauen Jeans und einer weißen Bluse im Wickel-Look an dem Event teil.

Im Rahmen der Kids' Choice Awards durften sich natürlich auch die glorreichen Gewinner der Preise freuen! Beispielsweise räumte der Superstar Taylor Swift (34) wieder zahlreiche Ehrungen ab: Die "Cruel Summer"-Interpretin sahnte direkt in drei Kategorien eine Trophäe ab. Aber auch Billie Eilish (22), Post Malone (29), Nicki Minaj (41), Ice Spice (24), Olivia Rodrigo (21) und Sabrina Carpenter (25) durften sich unter anderem über eine Auszeichnung freuen.

