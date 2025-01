R&B-Queen Brandy veröffentlicht bald Memoiren über ihr Leben

Brandy (45), die einst als R&B-Queen der 1990er Jahre gefeiert wurde, meldet sich mit einer großen Ankündigung zurück: Die Sängerin und Schauspielerin wird im Herbst 2025 ihre Memoiren veröffentlichen. Wie sie gegenüber dem Magazin People verriet, möchte sie in dem noch unbetitelten Werk ihre Lebensgeschichte erzählen – von ihrem frühen Durchbruch als jugendliche Musikerin über ihre Schauspielkarriere bis hin zu den persönlichen Höhen und Tiefen ihres Lebens. Brandy, die 1998 mit "The Boy Is Mine" einen weltweiten Mega-Hit landete, hat mit diesem Buch "unzählige Stunden der Reflexion und Heilung" verbracht, wie sie selbst sagte.

Das Buch soll nicht nur die glamourösen, sondern auch die schwierigen Momente ihres Lebens beleuchten. Dazu gehören nach ihren eigenen Worten "unvorstellbare Tiefen", aber auch Themen wie Mobbing, Identitätsfindung und die Herausforderungen des Erwachsenwerdens im Rampenlicht. Mit ihren Memoiren möchte Brandy anderen Mut machen: "Es ist eine große Ehre, junge Mädchen dazu zu inspirieren, große Träume zu haben und diese zu verfolgen." Neben ihrer Karriere als Musikerin hat sie vor allem durch ihre Rolle in der Sitcom "Moesha" und als Disney-Prinzessin Cinderella in der Filmindustrie Fuß gefasst.

Brandy, die mit bürgerlichem Namen Brandy Norwood heißt, hat einen Lebensweg hinter sich, der ebenso turbulent wie beeindruckend ist. Als junges Mädchen aus Mississippi wurde sie im Alter von 15 Jahren zum Superstar, doch der plötzliche Ruhm brachte auch Schattenseiten mit sich. Ihren Fans ist sie jedoch nicht nur als Musikerin und Schauspielerin, sondern auch als Reality-Star in Erinnerung geblieben – unter anderem durch die unvergessliche MTV-Dokumentation über die Geburt ihrer Tochter Sy'rai im Jahr 2002. Heute gilt Brandy, die im Jahr 2017 aufgrund von Überarbeitung in Ohnmacht gefallen ist, als Symbol für Resilienz und Durchhaltevermögen – Werte, die sie auch in ihrer bald erscheinenden Autobiografie vermitteln möchte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Brandy, Rapperin

Anzeige Anzeige

John Sciulli / Freier Fotograf / Getty Images Brandy, Schauspielerin

Anzeige Anzeige