Selten: Beyoncé glänzt neben Mama Tina und Kelly Rowland

Beyoncé (43) sorgte bei den Glamour Women of the Year Awards 2024 für echtes Star-Appeal, als sie am Dienstagabend einen seltenen, aber dafür umso atemberaubenderen Auftritt in New York hinlegte. Gemeinsam mit ihrer alterslos wirkenden Mama Tina Knowles (70) und ihrer langjährigen Freundin Kelly Rowland (43) genoss sie einen Abend voller Glanz im luxuriösen Times Square Edition Hotel. Der Megastar betrat zwar nicht den roten Teppich, stahl aber dennoch allen die Show. Dabei trug Queen Bey eine goldene Seidenrock-Kreation und kombinierte sie mit einem figurbetonten gelben Pullover, der ihre Kurven gekonnt in Szene setzte. Ihre platinblonden Old Hollywood-Wellen erinnerten an Marilyn Monroe (✝36) und fielen ihr elegant über die Schultern. Sie vervollständigte ihr Ensemble mit goldenen Plateau-Absätzen und einem pelzbesetzten Mantel – ihre gelben Netz-Handschuhe und eine schicke braune Clutch rundeten den Look perfekt ab.

Mutter Tina beeindruckte an diesem Abend in einem charmanten schwarzen Seiden-Zweiteiler mit aufwendiger Blütenapplikation und einem auffälligen roten Lippenstift. Für die stolze Matriarchin war es ein ganz besonderer Moment, da sie als eine der Glamours' 2024 "Women of the Year" ausgezeichnet wurde – eine Ehre, die ihre umfangreiche Wohltätigkeitsarbeit und ihren maßgeblichen Einfluss auf die Karrieren ihrer Superstar-Töchter Beyoncé und Solange würdigte. Auch Kelly Rowland, die seit Destiny’s Child-Tagen quasi zur Familie gehört, strahlte in einem bodenlangen Metallic-Kleid, das im Glanz des Abends schimmerte. Der Abend feierte zudem andere inspirierende Mütter wie Maggie Baird (65), die Mutter von Billie Eilish (22).

Das pompöse Event markierte Beyoncés ersten öffentlichen Auftritt, seitdem bekannt wurde, dass sie ihr neues Album "Cowboy Carter" für die Grammy Awards in der Kategorie Country-Musik eingereicht hat. Obwohl sie bereits beeindruckende 32 Grammy Awards aus 88 Nominierungen mit nach Hause nehmen konnte, blieb ein Sieg in dieser Kategorie bislang aus. Ihre genreübergreifende Vielseitigkeit wurde schon 2017 hervorgehoben, als ihr Album "Lemonade" Nominierungen in den Kategorien Rock, Rap, R&B und Pop erhielt – doch die Anerkennung im Country-Bereich blieb ihr verwehrt. "Cowboy Carter", das Ende März erschien, verbindet Country-Einflüsse mit einer vielseitigen Mischung an Kollaborationen, unter anderem mit Miley Cyrus (31), Post Malone (29) und Dolly Parton (78). Die Einreichung hatte lebhafte Debatten unter Fans und Kritikern ausgelöst: Einige zweifeln, ob das Album wirklich in die Kategorie passt, ihre Anhänger hingegen sind überzeugt, Beyoncé habe einen der stärksten Beiträge des Jahres für dieses Genre geschaffen.

Getty Images Tina Knowles und ihre Tochter Beyoncé im September 2017

Getty Images Beyoncé im April 2024

