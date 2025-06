Giulia Gwinn trägt bei Fußball-EM besonderen Glücksbringer

Giulia Gwinn (25), die Kapitänin der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, hat verraten, welches Ritual sie für die bevorstehende Europameisterschaft in der Schweiz hat: Sie wird bei jedem Spiel einen speziellen Glücksbringer bei sich tragen. Ein von ihrer Mutter in ihren Sport-BH eingenähtes kleines Herz soll sie nicht nur beschützen, sondern auch Verletzungen fernhalten. "Meine Mutter ist sehr abergläubisch und wollte mir etwas mitgeben, was mich sicher durch die Spiele bringt", verriet Giulia im Phrasenmäher-Podcast. In der Vergangenheit ging die Spielerin bereits durch schwierige Phasen in ihrer Karriere.

2020 verletzte Giulia sich schwer am Knie, und zwei Jahre später zwang ein weiterer Kreuzbandriss die Fußballerin, auf die WM in Australien und Neuseeland zu verzichten. Diese Tiefschläge bezeichnet sie selbst als einen der dunkelsten Momente ihrer Karriere. Doch nun führt sie die DFB-Auswahl als Kapitänin ins europäische Turnier und hofft, dass der Glücksbringer sie diesmal vor weiteren Rückschlägen bewahrt.

Abseits des Spielfelds hat die ehrgeizige Sportlerin kürzlich eine Autobiografie veröffentlicht, in der sie ihre persönlichen und sportlichen Erfolge sowie Herausforderungen reflektiert. Arbeit und Hingabe spielen eine zentrale Rolle in Giulias Leben, doch immer wieder betont sie auch die Unterstützung ihrer Familie. Die Verbindung zu ihrer Mutter scheint besonders eng zu sein, wie der eingenähte Glücksbringer liebevoll unterstreicht. Mit dieser Mischung aus persönlichem Glauben, mentaler Stärke und sportlichem Können ist Giulia bereit, die Europameisterschaft anzugehen.

Getty Images Die Kapitänin der deutschen Nationalmannschaft Giulia Gwinn bei der Uefa Women's Nations League

Getty Images Giulia Gwinn im April 2025

Getty Images DFB-Frauen, UEFA Women's Nations League 2024