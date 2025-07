Viertelfinale sicher: So feiern die Frauen ihren EM-Erfolg

Die deutschen Fußballerinnen haben es geschafft: Mit einem klaren Sieg über Dänemark im zweiten Gruppenspiel sichern sie sich ihren Platz im Viertelfinale der Europameisterschaft. Und das, obwohl Kapitänin Giulia Gwinn (26) verletzungsbedingt ausgefallen ist. Doch nicht nur auf dem Platz zeigen sie, wie stark ihr Teamgeist ist – auch hinter den Kulissen feiern sie ausgelassen. Ein Video auf TikTok zeigt die glücklichen Spielerinnen, wie sie zu Wolfgang Petrys (73) Hit "Verlieben, verloren, vergessen, verzeih'n" singen und tanzen. Begleitet von der Botschaft "Viertelfinale? Check!" teilen die Frauen diesen besonderen Moment mit ihren Fans.

Das Video sorgt für viel Begeisterung bei einem Großteil der Zuschauer. Die Fans zeigen sich beeindruckt von der guten Stimmung der Sportlerinnen und gratulieren herzlich. Kommentare wie "Das können auch nur die Damen, was für eine gute Stimmung" oder "Stimmung viel besser als bei den Männern!" verdeutlichen diese Sympathiewelle um das Team von Trainer Christian Wück (52). Selbst prominente Gratulationen bleiben nicht aus: Bundeskanzler Friedrich Merz (69) schrieb unter den TikTok-Post "Glückwunsch! Weiter geht's." Doch nicht alle Reaktionen fallen positiv aus. Einige Hater lassen hämische Kommentare wie "Seh sie nur singen, nie Fußball spielen" oder "Warum bekommen Frauen weniger als Männer beim Fußball?" da.

Die Gehaltsunterschiede zwischen Frauen- und Männerfußball bringen immer wieder Diskussionen mit sich und werfen ein Licht auf die ungleiche Bezahlung in der Branche. So kritisierte unter anderem die Schweizer Nationalspielerin Alisha Lehmann (26) öffentlich die Diskrepanz, die sie und viele Kolleginnen trotz harter Arbeit erfahren. Während die deutschen Fußballerinnen gerade ihren Erfolg feiern, brodelt also auch eine kritische Debatte, die zeigt, dass sie immer noch mit Vorurteilen zu kämpfen haben. Ungeachtet dessen bleiben die Frauen ihrer Linie treu und überzeugen nicht nur sportlich, sondern auch mit Authentizität und Lebensfreude.

Getty Images Giulia Gwinn, Fußballprofi

Getty Images Fußballtrainer Christian Wück

Getty Images Alisha Lehmann, Fußballerin

Wie steht ihr zu den hämischen Kommentaren der Hater der DFB-Frauen? Solche Kommentare sollten ignoriert werden – die Leistung der Frauen spricht für sich. Es ist einfach nur unfair, dass sie trotz ihrer Erfolge immer noch so etwas hören müssen. Da muss man was machen! Ergebnis anzeigen