Ehekrise mit Detlef D! Soost: Kate Hall ist trotzdem "happy"

Kate Hall (41) hat in einem Interview mit RTL erstmals offen über die aktuelle Ehekrise mit ihrem Ehemann Detlef D! Soost (54) gesprochen. Das Paar, das seit 16 Jahren zusammen und seit 2012 verheiratet ist, galt lange als Traumpaar – sowohl privat als auch beruflich. Doch Anfang Februar bestätigten die Yoga-Lehrerin und der Choreograf, dass sie in einer Beziehungskrise stecken. Damals wie auch heute stellen sie dennoch klar: Sie sind nach wie vor zusammen – eine Trennung habe nur räumlich stattgefunden. Und wie geht es Kate inmitten der schwierigen Phase der Beziehung? "Mir geht es sehr gut. Ich bin happy", erklärte sie in dem Interview. Zwar sei es nicht geplant gewesen, dass die Öffentlichkeit Wind von den Problemen innerhalb der Ehe bekommt, doch die Sängerin geht locker mit der Situation um und steht dazu.

Wie sie weiter verriet, sei die Krise vor allem durch den intensiven Alltag entstanden, den die beiden miteinander teilen. "Es war ein bisschen Overload, das war zu viel", erklärte Kate. Um an ihrer Beziehung zu arbeiten, nehmen die beiden derzeit professionelle Hilfe in Anspruch. "Wir gehen in eine schöne Paartherapie", so die Sängerin weiter. Eine endgültige Trennung sei nicht geplant, im Gegenteil: Beide würden weiterhin gemeinsame berufliche Projekte verfolgen, etwa eine baldige Reise in die Türkei. "Das funktioniert, weil wir ein gutes Team sind. Weil wir beide dieselben Wünsche und Träume haben", meinte Kate. Trotz der schwierigen Situation betonte Kate, wie wichtig es sei, auch als individueller Mensch zu sich selbst zu finden.

Kate Hall und Detlef D! Soost haben seit Beginn ihrer Beziehung oft im Rampenlicht gestanden. Doch Kate machte deutlich, dass sie das Private über die öffentliche Wahrnehmung als Traumpaar stellt. Seit Jahren sind die beiden nicht nur zu Hause, sondern auch beruflich ein eingespieltes Team. Kate widmet sich aktuell intensiv ihren Tätigkeiten als Sängerin und Yoga-Lehrerin, während Detlef durch seine Erfolge als Tänzer und Moderator bekannt ist. Das Paar betont immer wieder den Wert von Offenheit und Kommunikation in einer Beziehung, auch in turbulenten Zeiten.

Instagram / katehallofficial Kate Hall und Detlef D! Soost

Instagram / katehallofficial Detlef Soost und Kate Hall

