Giovanni Zarrella feiert Reunion mit Entdecker Detlef Soost

Giovanni Zarrella (47) meldet sich am 3. Mai mit einer neuen Ausgabe seiner beliebten Giovanni Zarrella Show zurück und wird mit einem ganz besonderen Gast für einen Gänsehautmoment sorgen: Der Sänger und Moderator wird erstmals seit vielen Jahren gemeinsam mit Detlef D! Soost (54) auf der Bühne stehen. Der Tanzcoach war 2001 höchstpersönlich für den Karrierestart des damals 23-Jährigen verantwortlich und ebnete ihm als Juror der Castingshow Popstars den Weg zur großen Bühne. Die dreistündige ZDF-Musikshow steht diesmal unter dem Motto "Die große Tanzparty" und startet wie gewohnt um 20:15 Uhr. Mit von der Partie sind Ella Endlich (40), Beatrice Egli (36) und Roland Kaiser (72), dazu internationale Künstler wie die irische Tanzformation Lord of the Dance und das australische Gesangsensemble The Ten Tenors.

Besonders freuen dürfen sich Musikliebhaber auf überraschende Duette. Komikerin Annette Frier (51) und Sänger Stefan Gwildis bringen mit "Sowas Blödes" eine humorvolle Neuinterpretation des Klassikers "Something Stupid" auf die Bühne. Außerdem soll Popsänger Oli P. (46) gemeinsam mit Schlagerlegende Peggy March ans Mikrofon treten, um ihren 1965er-Hit "Mit 17 hat man noch Träume" im Duett aufzuführen. Abgerundet wird das Line-up durch Popstars wie Max Giesinger (36), Álvaro Soler (34) und Joris (35) sowie aufstrebende Künstler wie Newcomerin Sophia.

Für Giovanni ist die Show, die seinen eigenen Namen trägt, nicht nur ein regelmäßiger, beruflicher Höhepunkt, sondern immer auch ein großes Herzensprojekt. Der gebürtige Italiener, der seine Karriere als Sänger begann, hat sich als Entertainer fest etabliert und begeistert das Publikum regelmäßig mit seiner charmanten, nahbaren Art. Nach seiner Zeit mit der Castingband Bro'Sis und einigen Solo-Projekten konzentriert er sich mittlerweile voll auf seine Arbeit als Moderator – die nächsten drei Jahre weiterhin beim ZDF. Privat ist Giovanni seit 2005 glücklich mit seiner Frau Jana Ina (48) verheiratet, mit der er zwei Kinder hat.

Getty Images Detlef D! Soost und Giovanni Zarrella 2011 in Oberhausen

Instagram / janainazarrella und giovannizarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella

