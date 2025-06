Detlef Soost und Kate wollten Ehekrise nie öffentlich machen

Detlef D! Soost (54) und Kate Hall (42), die seit 16 Jahren ein Paar und seit 13 Jahren verheiratet sind, haben in einem offenen Interview darüber gesprochen, wie ihre Ehekrise ans Licht gekommen ist und wie sie damit umgegangen sind. Vor wenigen Monaten wurde öffentlich, dass die beiden mit ernsten Beziehungsproblemen zu kämpfen hatten. "Wir hätten das lieber privat gehalten", erklärte Kate gegenüber Closer. Doch als die Presse auf die Krise aufmerksam wurde, entschieden sie sich, ihren Kindern zuliebe auf Offenheit zu setzen.

Weder Detlef noch Kate hätten gewollt, dass in der Öffentlichkeit über ihre Ehe spekuliert wird. "Aber irgendwie ist es an die Öffentlichkeit gelangt – und plötzlich bekamen wir Anrufe von Journalisten. Uns war klar: Wenn wir jetzt etwas sagen, dann nur ehrlich und offen", berichtete Kate weiter. Gespräche miteinander und eine Paartherapie halfen dem Paar schließlich wieder, zueinander zu finden. Trotz der Spannungen bekennen sich beide dazu, dass Liebe sie weiterhin verbindet und bleiben dem Grundsatz treu, einander Freiraum zu lassen. "Wo Liebe ist, ist auch Feuer und da verbrennt man sich auch schon mal die Finger", erklärte Detlef, während Kate betonte: "An sich selbst zu arbeiten, macht gemeinsames Wachstum möglich."

Auch in der Vergangenheit waren die beiden stets ein Team, das beruflich und privat zusammenhielt. Während Detlef durch die TV-Show Popstars zu einer Tanzikone wurde, machte Kate Karriere als Sängerin und Yogalehrerin. In vergangenen Interviews unterstrich sie wiederholt, dass Liebe Höhen und Tiefen hat, aber gerade das Zeigen solcher Tiefpunkte echte Stärke beweist. Ab September werden die beiden auf einem Kreuzfahrtschiff gemeinsame Tanz- und Yogastunden anbieten.

Instagram / katehallofficial Kate Hall, Frau von Detlef D! Soost

Getty Images Detlef D! Soost und Kate Hall im Februar 2011

