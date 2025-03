Während Ehekrise: Detlef D! Soost übernimmt Jobs im Ausland

Die Ehe von Detlef D! Soost (54) und seiner Frau Kate Hall (41) steht offenbar vor einer ernsthaften Zerreißprobe. Der Tänzer wird berufsbedingt für mehrere Monate nach Ägypten, in die Türkei, nach Fuerteventura und Italien reisen. Wie Bild berichtet, gibt er zwischen April und November einige Tanzworkshops in den Ferienklubs der Urlaubsorte. Damit verlässt der TV-Star sein trautes Heim in Berlin, kurz nachdem wilde Gerüchte um eine Ehekrise die Runde machten.

Die angespannte Situation des Paares hatte zuletzt für Schlagzeilen gesorgt, als Spekulationen über ein mögliches Liebes-Aus laut wurden. So soll Kate laut dem Blatt sogar schon aus der gemeinsamen Wohnung in Berlin ausgezogen sein, was die Gerüchteküche stark anheizte. Ein Profil Detlefs auf der Datingplattform Raya sorgte ebenfalls für Aufsehen, wurde jedoch schnell von ihm als ein Missverständnis abgetan. Im Februar teilte das Pärchen in einem gemeinsamen Statement mit: "Wir sind nach wie vor zusammen, aber nach 16 Jahren stehen wir vor einer großen Herausforderung. Wir haben uns dafür auch Hilfe gesucht."

Kennengelernt hatten sich Detlef und Kate im Jahr 2009, bevor sie zwei Jahre später den Bund fürs Leben eingingen. Mit ihrer gemeinsamen Tochter und den zwei Kindern aus Detlefs früherer Beziehung bildeten sie eine Patchworkfamilie, die von vielen Fans als Vorzeigemodell gesehen wurde. Gegenüber Bild betonte der Choreograf zuletzt, dass seine Familie ihn auch bei den Auslandsaufenthalten begleite: "Ich werde mit meiner Frau und meiner Tochter gemeinsam vor Ort sein und weiter an unserer Familie arbeiten. Ich freue mich sehr auf diese Zeit."

Anzeige Anzeige

Getty Images Detlef Soost und Kate Hall

Anzeige Anzeige

Getty Images Kate Hall und Detlef D! Soost, Juli 2010

Anzeige Anzeige

Anzeige