Trotz Ehekrise: Detlef Soost und Kate gemeinsam bei Event

Detlef Soost (54) und Kate Hall (41) sorgten am Freitagabend bei der Founder Gala im Wiesbadener Kurhaus für einen klaren Gegenbeweis zu den jüngsten Trennungsgerüchten. Der Anlass für ihren gemeinsamen Auftritt war die Auszeichnung von Detlef als "Best Speaker of the Year", bei der ihn seine Frau tatkräftig unterstützte. Seit 16 Jahren ein Paar und seit 13 Jahren verheiratet, schlenderten sie Hand in Hand über den roten Teppich und präsentierten sich gemeinsam vor den Kameras. Im RTL-Interview betonten sie, dass eine Ehekrise für sie nicht das Ende bedeutet, sondern vielmehr der Beginn neuer Wege als Paar.

Detlef und Kate gaben offen zu, dass ihre Beziehung kürzlich auf die Probe gestellt wurde. Kate bestätigte, dass es Krisen gegeben habe, betonte jedoch, dass sie weiterhin gemeinsam durchs Leben gehen. Sie erklärte gegenüber RTL, dass manchmal eine Pause notwendig sei, um sich neu auszurichten und das Miteinander bewusst zu gestalten. Der Tänzer fügte hinzu: "Das Leben ist keine Linie, das Leben ist eine Sinuskurve. Es geht mal hoch und mal runter. Wenn das in Beziehungen nicht passiert, dann ist die Beziehung tot. Aber nicht, wenn man mal ein Up und ein Down hat." Das Paar setzt mittlerweile auf Paartherapie, um ihre Beziehung zu stärken – mit Erfolg, wie sie betonen. Es sei ganz normal, Höhen und Tiefen zu erleben, schließlich lautet das Eheversprechen "in guten wie in schlechten Zeiten."

Dass Detlef und Kate so offen mit ihrer schwierigen Phase umgehen, ist nicht neu: Bereits zu Beginn des Jahres bestätigten sie Berichte, wonach sie zeitweise getrennte Wege gegangen waren, aber weiterhin an ihrer Beziehung arbeiteten. Die Veröffentlichung ihrer Ehekrise und ihr Umgang damit sorgten in den letzten Wochen für öffentliche Diskussionen – auch, weil die Sängerin und der Tänzer in der Vergangenheit oft sowohl beruflich als auch privat unzertrennlich waren, was sie mittlerweile als "Overload" bezeichneten. Heute möchten sie bewusst wieder Zeit als Paar verbringen und auch Freiräume schaffen, um sich selbst neu zu finden.

ActionPress / Hein Hartmann / Future Image Detlef D! Soost und Kate Hall im Juli 2024

Getty Images Detlef D! Soost und Kate Hall im Februar 2011

