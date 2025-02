Detlef Soost und seine Kate sollen in einer Ehekrise stecken

Alles aus und vorbei bei Detlef Soost (54) und Kate Hall (41)? Laut Bild-Informationen soll es bei dem Choreografen und der Sängerin, die seit zwölf Jahren verheiratet sind, aktuell sehr kriseln – seit Anfang 2025 sollen die zwei getrennt sein. Angeblich ist die geborene Dänin sogar bereits aus der gemeinsamen Wohnung in Berlin ausgezogen. Angeheizt werden die Trennungsgerüchte darüber hinaus von einem kürzlich aufgetauchten Profil von Detlef auf der exklusiven Promi-Datingapp Raya.

Doch was ist dran an den Trennungsgerüchten? Gegenüber der Zeitung geben die beiden zu, dass es bei ihnen momentan nicht allzu rosig läuft – doch getrennt seien sie nicht! "Wir sind nach wie vor zusammen, aber nach 16 Jahren stehen wir vor einer großen Herausforderung", schildern Detlef und Kate und fügen hinzu: "Wir müssen beide aktuell mal richtig Luft holen und wollen dann daran intensiv arbeiten, inwiefern wir eine gemeinsame Zukunft haben und haben uns dafür auch Hilfe gesucht." Das Raya-Profil habe ein Freund für Detlef erstellt: "Da hat es ein Freund zu gut mit mir gemeint und so ein Profil erstellt. Aber sowas brauche ich nicht, er hat es wieder gelöscht."

Die Gerüchte um ein Liebes-Aus dürfte viele Fans schockieren – der Tänzer und die 41-Jährige traten erst vor kurzem bei Schlag den Star als Team an und wirkten zusammen stärker denn je – sogar den Sieg konnten sie sich gemeinsam holen. Doch bereits im Januar sprachen sie beim "Sat.1 Frühstücksfernsehen" offen über frühere Beziehungskrisen. "Wir haben einiges durchgemacht", gaben die zwei in der Show preis, beteuerten aber gleichzeitig, dass Liebe und Kommunikation sie zusammengehalten habe. Detlef, der aus einer früheren Beziehung zwei weitere Kinder hat, und Kate gelten als absolutes Traumpaar. Die beiden lernten sich 2009 kennen, heirateten zwei Jahre später und bekamen eine gemeinsame Tochter.

RTL / Arya Shirazi Detlef Soost bei "Let's Dance"

Getty Images Detlef Soost und Kate Hall

