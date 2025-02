Kate Hall könnte bald einiges über Detlef Soost auspacken

Kate Hall (41) und Detlef D! Soost (54) stehen nach zwölf gemeinsamen Ehejahren vor einer großen Herausforderung: Ihrer Beziehung droht das Aus. Wie die beiden gegenüber der Bild erklärten, haben sie beschlossen, sich eine Auszeit zu nehmen, um in Ruhe daran zu arbeiten, ob und wie sie noch eine gemeinsame Zukunft haben. "Wir müssen beide aktuell mal richtig Luft holen und haben uns dafür auch Hilfe gesucht", so das Paar. Ab Juni steht Kate, die als Sängerin und Vocalcoach bekannt ist, jedoch in Karlsruhe für die Talk-Theater-Show "Ach, leck mich doch – Fun, Female, Fuck off" auf der Bühne – und das ironische Stück dreht sich passenderweise um Themen wie Beziehungsstress und Trennungen. Dies sorgt für Spekulationen, ob Kate dabei auch persönliche Einblicke geben könnte.

Begleitet wird Kate auf der Bühne von Alessandra Meyer-Wölden (41), der Ex-Frau von Oliver Pocher (47), und der Schauspielerin Dorothea Kriegl. Das Trio verspricht laut Veranstalter einen "großen Rundumschlag" über Themen wie "der Ex, der Ehemann, der Lover, der Arsch…". Obwohl Kate betont, dass es ein Theaterstück mit Drehbuch sei und keine privaten Details thematisiert würden, bleibt der Effekt ihrer aktuellen privaten Krise bei den Zuschauern kaum aus. Ihr neuer Job in Karlsruhe hat außerdem auch eine unfreiwillige räumliche Trennung von Detlef zur Folge, da sie für die Proben und Auftritte von Berlin in die baden-württembergische Stadt ziehen musste.

Kate und Detlef, die im Januar im "Sat.1 Frühstücksfernsehen" offen über ihre Beziehungskrise sprachen, scheinen trotz der schweren Zeit einen respektvollen Umgang miteinander zu pflegen. "Vergeben muss man lernen. Viele geben zu schnell auf", erklärte die Sängerin damals.

