Tiger Woods verliebt: So reagiert Ex-Frau auf Vanessa Trump

Tiger Woods (49) hat seine Ex-Frau Elin Nordegren (45) über seine neue Beziehung mit Vanessa Trump (47) informiert. Der Golf-Superstar führte das Gespräch zwischen Ende Dezember und Anfang Januar, wie die Daily Mail berichtete. Insider zufolge sei das Telefonat "zivil" und "fast freundlich" verlaufen. Besonders erstaunt zeigte sich Elin über die Wahl seiner Partnerin: "Ernsthaft? Eine Trump? Wirklich?", habe sie zunächst ungläubig gesagt. Doch die dreifache Mutter habe die Nachricht mehr amüsiert als alles andere und schnell akzeptiert, da die gemeinsamen Kinder Sam und Charlie ihre Zustimmung zur neuen Beziehung signalisiert hätten.

Tiger hat sich offenbar seit ihrer Scheidung im Jahr 2010 angewöhnt, Elin über neue wichtige Personen in seinem Leben zu informieren, vor allem, wenn diese Kontakt zu den gemeinsamen Kindern haben könnten. Die Begegnung zwischen Tiger und Vanessa sei dabei kein Zufall gewesen: Ihre Kinder besuchen dieselbe Schule in Florida, wodurch sich ihre Wege regelmäßig kreuzten. Laut einem Insider sei es also keine Überraschung, dass Tiger und Vanessa sich kennengelernt und angeblich romantisch angenähert hätten. Dass er Elin vorab informierte, soll vor allem dazu gedient haben, möglichen Schlagzeilen zuvorzukommen.

Elin und Tiger waren von 2004 bis 2010 verheiratet, ihre Beziehung endete nach einem öffentlichen Betrugsskandal des Golfstars. Seit der Trennung scheint jedoch eine freundschaftliche Koexistenz zwischen ihnen zu bestehen. Vanessa ist die Ex-Frau von Donald Trump Jr. (47) und hat selbst fünf Kinder aus dieser Ehe. Ihre Wege hätten sich durch das enge schulische Umfeld und zahlreiche gemeinsame Veranstaltungen gekreuzt. Die neue Verbindung von Vanessa und Tiger sorgt nicht nur für Aufsehen, sondern zeigt auch, wie klein die Welt um berühmte Persönlichkeiten tatsächlich sein kann.

Getty Images Vanessa Trump, 2018

Getty Images Tiger Woods, August 2022

