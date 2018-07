Im Juni überraschte Moderatorin Bella Lesnik alle mit ihrem offenen Liebesgeständnis: Sie liebt ein Transgender-Model. Ihr Freund Jill Deimel kam als Frau zur Welt, hat mittlerweile aber alle geschlechtsangleichenden Operationen hinter sich. Bei TV-Kollegin Annett Möller (39) rief das Bewunderung hervor. Im Promiflash-Interview zeigte sich die News-Moderatorin beeindruckt: "Also, ich finde das sehr mutig von der Bella Lesnik, was sie gemacht hat, dass sie tatsächlich so offen damit umgeht. Das verdient aus meiner Sicht sehr großen Respekt."

