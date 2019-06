Bella Lesnik ist in Plauderlaune! Die Fernsehmoderatorin ist Kandidatin in der heutigen Folge von Promi Shopping Queen! Beim Kennenlernen mit ihren beiden Konkurrentinnen Germany's next Topmodel-Gewinnerin Toni und Ex-Model Rosalie van Breemen wird Mode aber kurzzeitig zur Nebensache. Denn statt über Fashion quatscht das TV-Gesicht lieber über seinen Freund Jill Deimel. Ganz offen spricht Bella über ihre Beziehung zu dem Transgender-Model.

Vor rund einem Jahr machte die Beauty ihre Liebe zu Jill öffentlich und stellte direkt klar: Die Vergangenheit ihres Partners ist für sie absolut kein Tabu-Thema. Das bewies sie nun auch wieder in der Fernsehsendung und verriet süße Details zu ihrem Kennenlernen: "Ich habe ihn im Fernsehen gesehen und dann habe ich ihn auf Insta gesucht, Likes verteilt und gehofft, dass er schreibt." Der Plan ging offenbar auf. Mittlerweile sind die zwei seit über einem Jahr zusammen.

Dann verrät sie ihren beiden Mitstreiterinnen noch, dass ihre bessere Hälfte als Mädchen geboren wurde – für sie absolut kein Problem, denn fest steht: "Er war schon immer ein Mann." Und dass Bella noch immer Schmetterlinge im Bauch hat, wenn sie über ihren Freund spricht, ist ihren Mitstreiterinnen nicht entgangen: "Guck mal, wie sie strahlt", neckt sie Rosalie.

TVNOW / Dirk Borm Bella Lesnik bei "Promi Shopping Queen"

Anzeige

TVNOW / Constantin Ent. Bella Lesnik, Rosalie van Breemen und Toni Loba, Kandidatinnen bei "Promi Shopping Queen"

Anzeige

Instagram / bella_lesnik Bella Lesnik mit ihrem Freund Jill Deimel

Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass Bella so offen über ihre Beziehung spricht? Total super! Das geht niemanden etwas an. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de