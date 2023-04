Aaron Troschke moderiert "Kampf der Realitystars"-Talkshow

Diese beiden Promis werden die Show nach der TV-Sendung Kampf der Realitystars moderieren! Am 12. April 2023 startet die neue Staffel, in der Reality-TV-Stars bei verschiedenen Spielen gegeneinander antreten. Doch der Sender hat eine Neuerung eingeführt: Im Anschluss wird es eine Talkshow geben, in der ehemalige Kandidaten ihre eigenen Erfahrungen mitteilen und die jeweilige Folge auseinandernehmen. Jetzt wurde bekannt gegeben, wer die Sendung "Die Stunde nach der Stunde der Wahrheit" moderieren wird!

Wie die Webseite Presseportal jetzt mitteilte, werden Aaron Troschke (33) und Bella Lesnik als Moderatoren an den Start gehen – und das auch noch live. Dabei sollen im Anschluss ans Reality-TV-Format nicht nur die Ex-Kandidaten aus dem Nähkästchen plaudern – es wird auch exklusive Sneak Peaks auf die kommenden Wochen geben. Teilweise soll es wohl auch noch Aussprachen zwischen den Teilnehmern der letzten Staffeln geben – klingt so, als wäre Drama vorprogrammiert.

Bereits im Januar dieses Jahres wurde der Cast der diesjährigen Staffel offiziell bekannt gegeben. Unter anderem kämpfen das ehemalige Model Sarah Knappik (36), der Influencer Serkan Yavuz (30), der Barkeeper aller Formate Paul Janke (41) und TV-Star Matthias Mangiapane (39) um den Sieg.

Getty Images Bella Lesnik im März 2023

Bieber, Tamara / ActionPress Aaron Troschke, Webstar

Getty Images Bella Lesnik im November 2021

