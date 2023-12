Indizien häufen sich: Zieht Sarah Kern ins Dschungelcamp?

Wird auch sie am Lagerfeuer in Australien sitzen? In wenigen Wochen geht es endlich wieder los: Das Dschungelcamp geht in die nächste Runde! So werden sich unter anderem Heinz Hoenig (72) und Cora Schumacher (46) den ekligen Prüfungen stellen. Die Spekulationen um weitere Kandidaten halten sich weiterhin hartnäckig: So wird vermutet, dass auch Sarah Kern (55) nach Down Under reist. Nun verdichten sich die Indizien...

Bislang bestätigte RTL die Teilnahme der 55-Jährigen noch nicht, dementierte die Gerüchte jedoch aber auch nicht. Doch Bild will jetzt mehr Details zu Sarahs Teilnahme am Dschungelcamp erfahren haben: So habe das Medium aus Sarahs näherem Umfeld die Information bekommen, dass ihre Gage "sehr, sehr gut" sein soll.

Bislang galt Cora als die Spitzreiterin beim Thema Gage. Wie das Blatt bereits berichtete, soll das Model einen äußerst lukrativen Vertrag unterschrieben haben – eine genaue Summe ist allerdings nicht bekannt. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr soll unter anderem Lucas Cordalis (56) 150.000 Euro verdient haben, während sich seine Reality-TV-Kollegin Claudia Effenberg (58) angeblich über die Rekord-Gage von 500.000 Euro freuen durfte.

Anzeige

Instagram / sarahkern_official Sarah Kern, Unternehmerin

Anzeige

Instagram / sarahkern_official Sarah Kern, Designerin

Anzeige

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de