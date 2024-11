Ehrliches Geständnis: Sarah Kern hat keine Lust mehr auf Sex

Sarah Kern (55) findet auf Instagram ehrliche Worte. In ihrer Story spricht die Designerin über ein intimes Thema: nämlich Sex. Die Reality-TV-Bekanntheit gesteht, dass sie der Intimität seit längerer Zeit abgeschworen habe. "Ich habe [das Thema] bei mir ja komplett abgehakt", macht die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin deutlich. Früher habe sie relativ regelmäßig "Typen gedatet und mit denen geschnackselt". Doch heute brauche sie, um Nähe zuzulassen, auch eine gewisse emotionale Bindung: "Das ist der Unterschied zu früher. Deshalb habe ich keinen Bock mehr auf Sex."

Auch über die Gründe für ihre Abstinenz spricht die 55-Jährige ganz offen. Ihr Entschluss hat keine hormonellen Gründe, sondern tieferliegende persönliche Ursachen, wie sie auf der Plattform betont. "Erstens, glaube ich, schäme ich mich... Wie soll ich das sagen... weil ich falsche Typen an mich rangelassen habe und da ekel ich mich nach wie vor", macht die Modeliebhaberin ein ehrliches Geständnis. Einige negative Erfahrungen, die sie mit einem bestimmten Mann gesammelt habe, könne sie bis heute nicht vergessen. Sie gesteht sich ein: "Ich habe gedacht, dass ich den Mann sehr liebe, ich habe ihn sehr geliebt. Und ich glaube, dass dabei viel kaputtgegangen ist und ich seitdem nicht mehr lieben kann."

Auch von Beziehungen hat Sarah offenbar erstmal genug. Nach ihrer gemeinsamen Teilnahme am "Sommerhaus der Stars" trennte sich die Designerin von ihrem Partner Tobias Pankow und geht nun seit einigen Monaten als Single durchs Leben. Das Liebeszerwürfnis hatte jedoch nichts mit dem TV-Format zu tun, wie Sarah vor wenigen Wochen im Netz betonte. Vielmehr sei ihre Beziehung an der großen räumlichen Entfernung zwischen ihren Wohnorten gescheitert. "Ich bin nicht in Deutschland, ich erfinde mich neu, deshalb sieht man sich nicht und ich könnte auch nie mit einem Mann zusammenleben", erklärte Sarah auf Instagram.

Instagram / sarahkern_official Sarah Kern im September 2024

Getty Images Tobias Pankow und Sarah Kern, 2023

