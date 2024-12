Nach Trennung: Sind Sarah Kern und Tobi bereit für Dates?

Sarah Kern (56) und Tobias Pankow nahmen in diesem Jahr am Sommerhaus der Stars teil. Doch noch während der Ausstrahlung verkündeten die Designerin und der Jäger ihre Trennung. Promiflash hakte bei dem Ex-Paar nach, ob sie ihr Singleleben genießen. "Du schaust dich um, sollst du ja auch", meinte Sarah lachend und Tobi bestätigte: "Ja, ich lebe ja nicht unter einem Stein." Dennoch betonte er auch, dass er nur auf der Suche nach etwas Ernstem sei: "Natürlich, ich bin 39, man guckt dann schon. Es sollte aber schon nur etwas mit ernsthaften Intentionen sein. Ich habe jetzt auch nicht mehr so ewig Zeit." Er wünsche sich nämlich eine Familie – eine Sache, die seine Verflossene ihm sehr gönnt, wie sie klarstellte.

Sarah lässt es dagegen langsamer angehen. "Ich habe seitdem nicht mal einen Flirt gehabt, will ich auch nicht", verriet sie und erklärte, dass sie derzeit andere Dinge im Kopf habe, die für sie eine größere Priorität hätten. Zudem fokussiere sie sich mehr auf Selbstliebe und nehme sich bewusst mehr Zeit für sich. "Dann habe ich hier aber auch Zeit alleine für mich, und das ist auch gut so [...] Das ist auch so wichtig, dass man manchmal auch in sich selbst hineinhorcht. Dann habe ich gewisse Dinge an mir selber geheilt und gebe mir auch die Zeit für Dinge, für die sonst nicht so die Zeit blieb [...] Das ist gerade mein Pfad der Selbstliebe und Selbstfindung, der mir selbst sehr guttut."

Während der Sommerhaus-Ausstrahlung tauchte in den sozialen Medien ein Video auf, in dem Sarah offenbar die Trennung von Tobi andeutete. "Wir sind hier als Freunde, nicht mehr als Paar, sondern als Freunde. Ja, das gibt es auch. Und ich finde es so toll, dass man befreundet bleiben kann", erklärte sie dort. Tobi fügte hinzu: "Wir hatten ein sehr, sehr ereignisreiches Jahr mit vielen Erlebnissen zusammen. Aktuell stehen wir beide vor großen Veränderungen, die unsere ganze Energie in Anspruch nehmen, sodass wir uns als Partner nicht mehr so ganz gerecht werden können." Kurz darauf bestätigte die Designerin die Trennung ganz offiziell auf Instagram.

Instagram / sarahkern_official Sarah Kern, Reality-TV-Bekanntheit

Getty Images Tobias Pankow und Sarah Kern, 2023

