Diesem Paar wünschen Sarah und Tobi den Sommerhaus-Gewinn

In Folge drei musste das erste Paar Das Sommerhaus der Stars verlassen. Nach einem verlorenen Exit-Spiel gegen Tessa Bergmeier (35) und ihren Freund Jakob waren es Sarah Kern (55) und ihr damaliger Partner Tobias Pankow, die die Koffer packten – sehr zur Enttäuschung ihrer Mitbewohner. Wem die Designerin und ihr mittlerweile Ex nun die Daumen für den Sieg drücken, verraten sie gegenüber Promiflash: Vor allem Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34) seien für sie die perfekten Sieger. "Für uns waren sie am unterhaltsamsten und wir konnten mit ihnen tiefgründige, ehrliche Gespräche führen", erklären die beiden.

Nach den ersten paar Stimmungsbarometern schien es allerdings schon eng für Sam und Rafi zu werden, weshalb vor allem Sarah und Tobi sich dafür starkmachten, die beiden im Haus zu behalten. Trotz der neugewonnen Freundschaft war das aber vielleicht keine so gute Entscheidung, denn immerhin konzentrierten die beiden sich so weniger auf sich: "Wir haben immer das Ziel gehabt, nach dem Stimmungsbarometer Sam und Rafis Auszug zu verhindern, was uns vielleicht zum Verhängnis wurde." Außer mit den beiden Veganern Tessa und Jakob seien Sarah und Tobi mit allen gut klargekommen, wie sie Promiflash verraten: "Bis auf ein Paar hatten wir aber mit allen ein mehr oder weniger enges Verhältnis, jedoch sehen wir Sam und Rafi als absolute Anker für diese Staffel."

Tatsächlich scheinen Sam und Rafi aktuell nicht mehr auf der Abschussliste zu stehen. In der ersten Nominierung wählten die Sommerhaus-Bewohner einstimmig Tessa und Jakob für den Rauswurf. Die gaben ihre Stimme an Sarah und Tobi. Als Hobbyjäger war vor allem Letzterer dem Model und seinem Liebsten ein Dorn im Auge. Doch es kam anders als erwartet: Die gewählten Paare mussten in einer Exit-Challenge gegeneinander antreten. Dabei mussten Getränkekisten so hoch gestapelt werden, bis eine weit oben steckende Fahne erreicht werden konnte. Tessa und Jakob waren deutlich schneller und konnten sich den Verbleib im Sommerhaus sichern. "Go vegan, weg mit dem Jäger!", kommentierte Tessa ihren Sieg lauthals – Tobi konnte nur mit dem Kopf schütteln.

Instagram / houseofdylan Rafi Rachek und Sam Dylan im Januar 2024

RTL Tessa Bergmeier und Freund Jakob im Sommerhaus der Stars

