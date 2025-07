Nach Autounfall: Fußballstars trauern um Diogo Jota (28)

Die Fußballwelt steht unter Schock: Der portugiesische Fußballstar Diogo Jota ist im Alter von nur 28 Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Laut Berichten war Diogo gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder André Silva, ebenfalls Fußballer, unterwegs, als das Fahrzeug von der Straße abkam. Der tragische Vorfall ereignete sich nur zwei Wochen nach Diogos Hochzeit mit seiner langjährigen Partnerin Rute Cardoso. Zahlreiche Weggefährten und Fußballstars äußerten ihre Bestürzung und Trauer. Der ehemalige englische Nationalspieler Gary Neville schrieb auf X: "Das ist eine herzzerreißende Nachricht zu Diogo Jota und seinem Bruder. All meine Liebe und die besten Wünsche an seine Familie", während sein Kollege Jamie Carragher ergänzte: "Absolut am Boden zerstört… Gedanken sind bei seiner Frau Rute und ihren drei Kindern." João Neves, Diogos portugiesischer und ehemaliger Wolves-Teamkollege, schrieb: "Man sagt, wir verlieren Menschen nur, wenn wir sie vergessen. Ich werde dich nie vergessen."

Nicht nur Teamkollegen, sondern auch sportliche Rivalen und die internationale Fußballgemeinschaft zeigten sich tief betroffen. Der ehemalige englische Stürmer Alan Shearer bezeichnete die Nachricht laut Daily Mail als "herzzerreißend". Rio Ferdinand (46) schrieb ebenfalls: "Absolut herzzerreißend. Meine Gedanken und Gebete gelten Diogo Jota, André Silva, ihren Familien und Freunden!“ Die portugiesische Fußballlegende Pepe teilte eine lange Beileidsbekundung und schrieb unter anderem: "Ein vorzeitiger, schmerzhafter Verlust, der uns alle ärmer macht – als Kollegen, als Freunde und als Fußballliebhaber." Der portugiesische Fußballverband bestätigte das Unglück und bat die UEFA, vor dem anstehenden Spiel gegen Spanien eine Schweigeminute zum Gedenken an Diogo und André abzuhalten. Außerdem teilte der Verband mit: "Diogo Jota war viel mehr als nur ein fantastischer Spieler mit fast 50 Länderspielen für die A-Nationalmannschaft. Er war ein außergewöhnlicher Mensch, der von all seinen Teamkollegen und Gegnern respektiert wurde, jemand mit einer ansteckenden Freude und eine Referenz in der Gemeinschaft selbst." Auch für André teilten sie ihre Trauer mit.

Diogo Jota hatte sich in seiner Karriere als herausragender Stürmer etabliert und war mit Stationen beim FC Porto, den Wolverhampton Wanderers und zuletzt beim FC Liverpool aktiv. Diogos Leidenschaft für den Fußball hatte ihn nicht nur auf dem Spielfeld ausgezeichnet, sondern auch als Vorbild für viele junge Talente in Portugal und darüber hinaus. Privat lebte er mit seiner Jugendliebe Rute zusammen. Die beiden teilten nicht nur drei gemeinsame Kinder, sondern auch eine tiefe Verbindung, die Freunde als ansteckend und inspirierend beschrieben.

Getty Images Diogo Jota (†28) beim Premier League Spiel Liverpool gegen Norwich City im Jahr 2021

Getty Images Die portugiesische Fußball-Nationalmannschaft 2024 bei einem Freundschaftsspiel gegen Finnland

Getty Images Fußballspieler Diogo Jota (†28)