Emotional: Liverpool ehrt verstorbenen Spieler Diogo Jota

Das Testspiel des FC Liverpool gegen Preston North End wurde nun zu einer rührenden Hommage an den kürzlich verstorbenen Diogo Jota (✝28). Der portugiesische Nationalspieler und sein Bruder André kamen vor zehn Tagen bei einem Autounfall in Spanien ums Leben, nur wenige Tage nach Diogos Hochzeit. Schon vor dem Anpfiff im Deepdale-Stadion war die Trauer über den Verlust laut Bild deutlich spürbar. Rund 19.000 Fans, viele mit Jota-Trikots und Tränen in den Augen, versammelten sich, um Abschied zu nehmen. Gesänge, ein Kranz von Preston-Kapitän Ben Whiteman und eine Schweigeminute machten deutlich, dass an diesem Tag nicht der Fußball im Vordergrund stand.

Das Spiel selbst begann nach einer emotionalen Zeremonie, bei der "You’ll Never Walk Alone" und "Can’t Help Falling in Love" von einer Sängerin vorgetragen wurden. Beide Teams liefen Bild zufolge mit Trauerflor auf und ehrten Jota auf vielfältige Weise. Die Spieler der Reds widmeten ihre Tore beim 3:1-Sieg den Verstorbenen und imitierten Diogos charakteristischen "Gamer"-Jubel. Liverpools Trainer Arne Slot fand zuvor in einem Vereinsvideo rührende Worte: "Wenn wir lachen wollen, dann lachen wir. Wenn wir weinen wollen, dann weinen wir." Zudem verkündete der Klub, dass Diogos Trikotnummer 20 nicht mehr vergeben werden wird, eine Geste bleibender Wertschätzung.

Diogo Jota galt als außergewöhnlicher Charakter und Spieler. Trainer Arne Slot verriet laut oe24, er sei "in allem ein Champion" gewesen, besonders für seine Familie. Mit seiner Bodenständigkeit und seinem Sinn für Spaß hinterlässt der talentierte Angreifer eine große Lücke im Team und bei den Fans. Auch der Verein betonte, dass Diogo in ihren Gedanken und Herzen weiterleben werde. Sein plötzlicher Tod vereinte die Fußballwelt in Trauer – und machte deutlich, wie zerbrechlich selbst eine scheinbar erfüllte Karriere sein kann. Er und sein Bruder werden für Fans, Kollegen und ihr engstes Umfeld unvergessen bleiben.

Getty Images Diogo Jota, Fußballspieler

ActionPress Gedenken an Diogo Jota im Anfield Stadium

