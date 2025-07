So hart war das "Yellowstone"-Ende für Luke Grimes

Luke Grimes (41), bekannt aus der Erfolgsserie "Yellowstone", hat offenbart, wie emotional das Ende der Serie, in der vor allem Kevin Costner (70) bis zu seinem Ausstieg brillierte, für ihn war. Der Schauspieler spielte sieben Jahre lang Kayce Dutton, eine Rolle, die einen tiefen Eindruck in seinem Leben hinterlassen hat. Im Gespräch mit dem Magazin People schilderte er, wie schwer ihm der Abschied fiel: "Es war wie ein Verlust, fast wie das Ende einer Familie." Insbesondere der finale Drehtag sei für Luke ein einschneidendes Erlebnis gewesen: Denn für ihn bedeutete es, den Cowboyhut endgültig an den Nagel zu hängen.

Doch die Pläne änderten sich. Einige Monate nach dem Ende von "Yellowstone" brachte CBS überraschend ein Spin-off mit dem Titel "Y: Marshals" ins Spiel, in dem Luke erneut in die Figur Kayce Dutton schlüpfen wird. Dabei war der Schauspieler überzeugt, dass die Geschichte seines Charakters bereits auserzählt war. "Kayce hat sein Traumleben gefunden, sein Happy End. Warum sollte man daran noch etwas ändern?", erklärte er seine anfänglichen Zweifel. Schließlich überzeugte ihn jedoch die neue Idee, die nicht nur spannend sei, sondern auch glaubwürdig. Fans können sich also auf eine völlig neue Welt und unerwartete Herausforderungen für Kayce freuen, wenn die Serie 2025 startet.

Privat zeigt sich Luke, der schon durch Filme wie "Fifty Shades Of Grey" Bekanntheit erlangte, eher bodenständig. Der Schauspieler stammt aus einer Musikerfamilie und hat früher selbst in einer Band gespielt. Sein simpler Lebensstil und die Nähe zu seiner Familie spiegeln dabei oft die Eigenschaften seiner Serienfigur wider. Ähnlich wie Kayce Dutton scheint Luke großen Wert auf familiären Zusammenhalt zu legen. Er und seine Ehefrau Bianca Rodrigues Grimes freuten sich im Oktober letztes Jahr über ihren ersten Nachwuchs. Das Model teilte die frohe Nachricht über die Geburt ihres Babys auf Instagram. Mit seiner Rückkehr in die Rolle erweckt Luke nun eine Figur, der er selbst viel abgewinnen kann, erneut zum Leben.

Getty Images Luke Grimes im Mai 2019

LMK/ActionPress Luke Grimes und Kevin Costner in "Yellowstone"

Instagram / realbiancarodrigues Bianca Roudrigues und Luke Grimes im Oktober 2023