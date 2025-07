Alle Infos zum "Yellowstone"-Spin-off "Y" über Kayce Dutton

Fans der erfolgreichen Serie "Yellowstone" dürfen sich freuen: Ein neues Spin-off mit dem Arbeitstitel "Y: Marshals" ist angekündigt. Im Mittelpunkt steht niemand Geringeres als Kayce Dutton, erneut gespielt von Luke Grimes (41). Die Serie, die für die TV-Saison 2025/2026 auf CBS eingeplant ist, soll das Leben von Kayce nach seiner Zeit auf der Yellowstone-Ranch beleuchten. Wie Grimes auf Instagram andeutete: "Cowboys sagen nicht 'Auf Wiedersehen', sie sagen 'Bis später'." Die Dreharbeiten sollen bereits im Sommer 2025 beginnen und es ist von geplanten 13 Episoden die Rede.

Wie Hello! berichtet, wird Kayce, nachdem er sich bewusst für ein neues Leben mit seiner Familie entschieden hat, als Mitglied einer Eliteeinheit der U.S. Marshals aktiv. Dabei wird er sowohl seine Fähigkeiten als ehemaliger Navy SEAL als auch als erfahrener Cowboy einsetzen, um für Gerechtigkeit im ländlichen Montana zu sorgen. Die Mischung aus actiongeladenen Einsätzen, familiären Herausforderungen und inneren Konflikten verspricht Spannung. Obwohl bislang nur Luke offiziell bestätigt ist, gibt es Gerüchte über die Rückkehr von Kelsey Asbille und Brecken Merrill als Monica und Tate Dutton.

Wie Luke zu verstehen gibt, scheint er mit der erneuten Verkörperung von Kayce Dutton sehr zufrieden zu sein: "Er ist mir wirklich ans Herz gewachsen. Er fühlt sich wie ein Familienmitglied an und es wäre seltsam, ihn ganz loszulassen, also bin ich froh, dass wir wieder zusammenkommen", freut sich der Schauspieler im Interview mit Hello!. Die Dynamik hinter den Kulissen bleibt nicht minder spannend. Die Teamzusammensetzung mit Showrunner Spencer Hudnut und "Yellowstone"-Schöpfer Taylor Sheridan garantiert eine qualitativ hochwertige Fortsetzung des Universums. Taylor selbst erklärt, dass die Kreativität im Vordergrund steht und bedauert die Konflikte, die zum Ende der Mutterserie führten. Fans können sich auf eine mitreißende und emotionale Rückkehr freuen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Luke Grimes, Schauspieler

Anzeige Anzeige

LMK/ActionPress Luke Grimes und Kevin Costner in "Yellowstone"

Anzeige Anzeige

Getty Images Luke Grimes, November 2022

Anzeige