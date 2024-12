Für Luke Grimes wurde Kevin Costners "Yellowstone"-Aus Zeit

Auch wenn viele Fans es wohl nicht so toll finden, dass ausgerechnet Kevin Costner (69) die Erfolgsserie "Yellowstone" verlassen hat, gibt es einen am Set, der anderer Meinung ist. Luke Grimes (40) spielt in der Serie Kevins Sohn – dessen Ausstieg scheint der Schauspieler aber nicht zu bedauern. "Hoffentlich können es alle sehen: Es war Zeit. Um ganz ehrlich zu sein, bedeutete Kevins Wegfallen teilweise, dass auch einiges an Konflikten wegfiel", meint Luke gegenüber Cinemablend. Ihm seien die Dreharbeiten der zweiten Hälfte von Staffel fünf ohne den Hollywoodstar deutlich leichter gefallen: "Natürlich war es kein großer Spaß, [dem Streit] beizuwohnen. Ich will nicht mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen, aber das war tatsächlich die einfachste Staffel, die wir je gedreht haben."

Warum genau Kevin "Yellowstone" hinter sich ließ, wurde nie so ganz bestätigt. Allerdings gab es von Anfang an Gerüchte, dass der Hauptdarsteller am Set für Unruhe sorgte und sogar Streit anzettelte. Andere Darsteller wie Kelly Reilly (47) und Wes Bentley (46) deuteten bereits Konflikte am Set an. Kelly betonte in einem gemeinsamen Interview mit TV Line ebenfalls, dass die Serie durch den Ausstieg "mit neuer Energie" zurückgekommen sei. Wes hingegen erklärte, es habe während der Dreharbeiten für die fünfte Staffel mittlerweile eine "große Veränderung im Tonfall" gegeben.

Um das Fehlen von Kevins Charakter John Dutton in "Yellowstone" zu erklären, ließen die Produzenten den Familienpatriarchen gleich zu Beginn den Serientod sterben. Ein Schock für viele Fans, die offenbar nicht damit gerechnet hatten. Auf X beschwerten sie sich über diesen doch unerwarteten Plot-Twist. So schrieb beispielsweise ein User: "Wenn es das ist, wie sie entschieden haben, einer großartigen Figur wie John Dutton ein Ende zu bereiten... ist das Bullshit!" Ein anderer meint fassungslos: "Hört auf! Wir sind sieben Minuten in der Folge und sie haben John Dutton getötet? Ich habe nicht so lange auf die Folge gewartet, um so zu starten."

