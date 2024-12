Luke Grimes hat keinen Kontakt mehr zu Co-Star Kevin Costner

Luke Grimes (40) hat enthüllt, dass er seit dem überraschenden Ausstieg von Kevin Costner (69) aus der Erfolgsserie "Yellowstone" keinen Kontakt mehr zu seinem ehemaligen Co-Star hatte. "Ich habe nicht mit ihm gesprochen, seit er gegangen ist", sagte der Schauspieler in einem Interview mit Men’s Health, das am vergangenen Dienstag veröffentlicht wurde. Dabei betonte er, dass jedoch kein böses Blut zwischen ihnen fließe. "Er ist Kevin Costner. Ich habe zwar seine Nummer, aber ich denke nicht, dass es an mir ist, ihn anzurufen", fügte er lachend hinzu. Kevins Ausstieg, der mitten in der fünften Staffel der Serie erfolgte, hatte für Aufsehen gesorgt, insbesondere da Gerüchte über Spannungen hinter den Kulissen kursierten.

Die Trennung von Kevin hinterließ nicht nur eine Lücke in der Serie, sondern markierte auch einen Wendepunkt in der Handlung von "Yellowstone". Der Schöpfer der Serie, Taylor Sheridan, erklärte, dass Kevins Charakter sowieso irgendwann hätte sterben sollen, um die Geschichte voranzutreiben. Dennoch sei der Abgang für viele Teammitglieder überraschend gekommen. Laut Luke habe keiner damit gerechnet, dass es auf diese Weise passieren würde. Die Serie, die für ihre komplexen Charaktere und emotionalen Konflikte bekannt ist, rückte mit Kevins Fehlen die Entwicklung der jüngeren Figuren, darunter Lukes Charakter Kayce Dutton, in den Fokus. Der Schauspieler schätze die Art und Weise, wie die Serie moderne Männlichkeit hinterfrage, da sein Charakter eine verletzliche Seite zeige, die untypisch für klassische Western-Helden sei.

Im Gespräch mit Men’s Health verglich Luke den plötzlichen Ausstieg von Kevin mit dem Verlust seines eigenen Vaters vor einigen Jahren, einer Erfahrung, die für ihn ebenfalls völlig unerwartet gekommen sei. Kevin selbst, der zuletzt mit seinem Mammutprojekt "Horizon: An American Saga" beschäftigt war, reflektierte kürzlich in einem Radiointerview nüchtern über den Tod seines "Yellowstone"-Charakters. Während die Serie für Fans mit gemischten Gefühlen endete, scheint Luke die Erfahrung am Set in erster Linie als Bereicherung zu sehen, nicht zuletzt wegen der Einblicke, die er durch Sheridan in die Komplexität moderner Western-Geschichten gewann.

Anzeige Anzeige

Getty Images Luke Grimes im Mai 2019

Anzeige Anzeige

Luke Grimes, Haley Bennett und Denzel Washington in "Die glorreichen Sieben"

Anzeige Anzeige

Anzeige