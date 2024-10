"Yellowstone"-Star Luke Grimes zum ersten Mal Vater geworden

Luke Grimes (40) und seine Ehefrau Bianca Rodrigues Grimes freuen sich über ihren ersten Nachwuchs. Vor wenigen Tagen teilte das Model die frohe Nachricht über die Geburt ihres Babys auf Instagram. Nun gibt es das erste gemeinsame Foto der kleinen Familie. "Und dann waren es drei", schreibt Bianca unter eine niedliche Aufnahme, auf der sie den kleinen Sprössling auf dem Arm hält, während Luke seine zwei Liebsten von hinten mit seinen Armen umschließt. Die frisch gebackenen Eltern können ihr Glück wohl kaum fassen – beide strahlen beseelt ihr kleines Wunder an.

In den Kommentaren häufen sich die Glückwünsche. "Ich freue mich so für euch" und "Herzlichen Glückwunsch an die schöne Familie" sind nur zwei von Hunderten freudigen Botschaften an die Familie. Aus dem Geschlecht des Neugeborenen machen der "Fifty Shades of Grey"-Star und seine Partnerin kein Geheimnis: Ihr erstes gemeinsames Kind ist ein Junge. Das verkündete Bianca bereits vor wenigen Tagen, als sie ein Foto teilte, auf dem die Fans einen ersten Blick auf den Kleinen erhaschen konnten. "Willkommen auf der Welt, kleiner Mann", schrieb sie dazu.

Der Schauspieler und die 28-Jährige gehen schon einige Jahre als Paar durchs Leben. 2018 traten sie sogar gemeinsam vor den Traualtar. Die Geburt ihres gemeinsamen Nachwuchses scheint das Glück der beiden perfekt zu machen. Bereits vor der Geburt teilten sie mit ihren Fans ihre Vorfreude. "Kann es kaum erwarten, dich zu treffen", schrieb Bianca im August dieses Jahres unter einen Schnappschuss auf Social Media, auf dem sie das Spiegelbild ihrer Babykugel perfekt in Szene setzte und damit die Nachricht über ihre Schwangerschaft verkündete.

Instagram / realbiancarodrigues Luke Grimes und Bianca Rodrigues im März 2024

Getty Images Luke Grimes im Mai 2019

