Übertrieben? Nelly keift Nico bei AYTO V.I.P. wegen Kuss an

Im Paradies von Are You The One – Reality Stars in Love kracht es schon in der dritten Folge gewaltig. Für Aufregung sorgte Nico Köllner (29), als er mit Kandidatin Beverly unbemerkt einen Kuss austauschte – sehr zum Missfallen seiner Mitstreiterin Nelly, die ebenfalls Interesse an ihm zeigt. Sie hatte offenbar bereits geahnt, dass Nico nicht ganz ehrlich mit ihr war, und sprach ihn in der Show darauf an. Als er schließlich zugab, dass es tatsächlich zu einem Kuss gekommen war, stellte der ehemalige Beauty & The Nerd-Star klar: "Du hast mich angelogen, weil Verheimlichen ist anlügen."

Nico hingegen sah die Situation völlig anders. Er bestritt, etwas verheimlicht zu haben, und hielt Nellys Vorwürfe für übertrieben. Da die beiden bislang keine feste Bindung eingegangen sind, konnte er ihre heftige Reaktion nicht nachvollziehen. "Eigentlich verstehe ich die Frauen ganz gut, aber das habe ich nicht verstanden", erklärte er mit einer Mischung aus Verwunderung und Belustigung. Nelly wiederum scheint nach dem Vorfall verunsichert, ob sie ihre Zuneigung weiterhin auf den 29-Jährigen richten soll.

Schon in der ersten Folge sorgte Nico für Gesprächsstoff, als er während einer ausgelassenen Runde "Wahrheit oder Pflicht" Kandidatin Viktoria Miller im Pool küsste. Auch damals gab er sich betont gelassen – während seine ursprüngliche Favoritin Nelly die leidenschaftlichen Flirts deutlich kritischer bewertete. Dass Nico den Part des charismatischen Aufreißers übernimmt, bringt ihm bislang kaum Sympathiepunkte bei ihr ein.

RTL / Frank Beer Collage: "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidaten Nelly und Nico

RTL / Frank Beer Der "Are You The One – Reality Stars in Love"-Cast 2025

RTL / Frank Beer "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidaten Viki