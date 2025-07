Diogo Jotas Kollege ließ Beerdigung für Event sausen

Die Fußballgemeinde trauert um Diogo Jota (✝28) und seinen jüngeren Bruder André Silva, die bei einem schweren Autounfall am vergangenen Donnerstag ihr Leben verloren. Am Samstag fand in ihrer Heimatstadt Gondomar eine bewegende Beerdigungsfeier statt, bei der viele Wegbegleiter aus dem südamerikanischen und europäischen Fußball Abschied nahmen. Doch die Entscheidung von Luis Díaz, einem weiteren Spieler des FC Liverpool, dieser Zeremonie fernzubleiben, sorgt nun für Diskussionen. Der 28-Jährige wurde gleichzeitig auf einem Influencer-Event in seiner Heimat Kolumbien gesichtet, wo er mit einem breiten Lächeln Fotos machte und Autogrammkarten unterschrieb. Das zeigen Schnappschüsse auf Instagram.

Diese Entscheidung hat eine Welle der Empörung ausgelöst. In sozialen Netzwerken zeigten sich zahlreiche Fußballfans fassungslos und bezeichneten sein Verhalten als "respektlos". Videos, in denen Luis scheinbar unbeschwert mit Influencern tanzt, verstärkten die Kritik. Im Kontrast dazu reisten andere Kollegen trotz großer Distanzen zur Beerdigung: Darwin Núñez kam aus Uruguay angereist, während Rúben Neves nur Stunden nach einem Spiel bei der Klub-Weltmeisterschaft in den USA an der Trauerfeier teilnahm. Viele Fans äußern Unverständnis, dass Luis einer "moralischen Verpflichtung" nicht nachgekommen sei.

Auch andere große Namen der Fußballwelt zeigten sich bei der Trauerfeier. Bernardo Silva (30) und Bruno Fernandes (30), beide portugiesische Nationalspieler, waren ebenso anwesend wie Diogos Teamkollegen Virgil van Dijk und Andy Robertson. Allerdings fehlten einige wenige bekannte Gesichter, unter anderem Cristiano Ronaldo (40), der sich gegen eine Teilnahme entschied. Er konzentrierte sich auf familiäre und persönliche Verpflichtungen und wurde nicht vor Ort in Gondomar gesehen. Dieses Verhalten wurde jedoch im Gegensatz zu Luis' Abwesenheit weit weniger kontrovers aufgenommen. Die Fans erinnern sich nun vor allem an den Zusammenhalt der Anwesenden und an Diogos beeindruckendes Talent auf dem Spielfeld.

Getty Images Diogo Jota, Fußballer

Instagram / jhdelac.ruz777 Luis Diaz (r.) und ein Fan posieren auf einem Influenver-Event in Kolumbien

Getty Images Cristiano Ronaldo und Diogo Jota, Portugisische Fußballstars

