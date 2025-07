Autounfall: Verstarb Diogo Jota wegen geplatztem Reifen?

Fußballprofi Diogo Jota (✝28) und sein Bruder André Silva sind am Donnerstag bei einem tragischen Verkehrsunfall in Spanien ums Leben gekommen. Sie waren mit ihrem Lamborghini auf einer Schnellstraße unterwegs, als das Auto plötzlich von der Straße abkam, mit der Leitplanke kollidierte und Feuer fing. Bislang war unklar, was dazu führte. Nun gibt es laut BBC neue Details: So soll ein Reifen des Luxuswagens geplatzt sein, als Diogo ein anderes Fahrzeug überholen wollte, weswegen der Lamborghini von der Straße abkam und schließlich in Flammen aufging.

Laut Reto Blättler, einem Experten des Touring Club Schweiz, könnte es für einen solchen Reifenplatzer mehrere Gründe geben. Verschleiß, Beschädigungen oder ungeeignete Reifenmodelle zählen zu den häufigsten Ursachen. Auch ein falscher Luftdruck oder die Verwendung von Reifen, die nicht zum Fahrzeug passen, können gefährlich werden. Der Reifenexperte wies zudem auf die Gefahr hin, dass mit höherer Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug nach einem solchen Vorfall kaum noch möglich sei. Es bleibt unbekannt, wie schnell Diogo und sein Bruder unterwegs waren, doch die Umstände eines Überholmanövers deuten darauf hin, dass sie nicht langsam fuhren.

Wie DATV.News auch berichtet, gab es auf dem betroffenen Abschnitt der Autobahn A52, auf der Diogo und sein Bruder André unterwegs waren, schon länger massive Beschwerden über den Zustand der Straße. Zahlreiche Fahrer warnen seit Jahren vor gefährlichen Schlaglöchern und schlecht sichtbaren Gefahrenstellen, besonders zwischen Alta Sanabria und Mombuey. Laut Medienberichten wurden in diesem Jahr allein mindestens 20 offizielle Meldungen über Schäden und Unfälle auf dieser Strecke registriert. Offenbar blieben schnelle Maßnahmen der zuständigen Behörden bislang aus.

Getty Images Diogo Jota, Fußballer

Getty Images Diogo Jota, Fußballspieler

Instagram / rutecfcardoso14 Diogo Jota mit seiner Frau Rute und seinen drei Kindern im Mai 2025

