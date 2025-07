Schaulustige belagerten das Grab von Diogo Jota (†28)

Eine Woche nach dem tragischen Unfall von Diogo Jota (✝28) und seinem Bruder André Silva wurde der Friedhof in Gondomar zum Schauplatz grotesker Szenen. Während viele Fans in stiller Trauer den beiden Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen und Blumen niederlegten, wurden die Grabstätten des Liverpool-Stars und seines Bruders schamlos zur Selfie-Kulisse, wie Fotos zeigen, die Bild vorliegen. Einige Besucher kletterten rücksichtslos zwischen den Gräbern herum, posierten auf dem frischen Grab und beschädigten dabei arrangierte Blumen und Trikots, die mit den Rückennummern 20 und 30 gestaltet worden waren.

Die Situation eskalierte schließlich so, dass die Polizei am Samstagnachmittag eingreifen und das Gelände räumen musste. Für viele der eingesetzten Beamten war es eine besonders emotionale Aufgabe, kannten sie die Brüder doch aus ihrer Jugendzeit im örtlichen Fußballverein. Artur Teixeira, ein Polizist, der seit Jahrzehnten in Gondomar tätig ist, erklärte gegenüber Bild: "Für mich ist es ein trauriger Tag, ein sehr trauriger Tag. Zwei unserer Jungen aus Gondomar sind tot. Ich weiß nicht, was ich sagen soll."

Diogo Jota, der als Star beim FC Liverpool glänzte, und sein Bruder André Silva wurden in ihrem Heimatort beigesetzt, tragischerweise nur zwei Wochen nach einem besonders freudigen Ereignis: Diogo hatte nach 14 gemeinsamen Jahren seine Jugendliebe Rute Cardoso geheiratet. Die Trauerfeier und die Beisetzung waren von emotionalen Momenten geprägt, etwa als ein Blumenkranz in Form seines Trikots von seinem Teamkollegen Virgil van Dijk zum Grab getragen wurde. Für viele bleibt der Unfall ein Schock, nicht nur, weil zwei junge Leben so plötzlich endeten, sondern auch angesichts der tiefen Verbundenheit, die Diogo und André mit ihrer Familie und ihrer Heimat hatten.

Getty Images Fußballspieler Diogo Jota

Getty Images Diogo Jota, Fußballer

Getty Images Virgil van Dijk bei der Beerdigung von Diogo Jota, Juli 2025