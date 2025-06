Süß: Henry Golding schwärmt begeistert von Charlize Theron

Henry Golding, bekannt aus Filmen wie "Crazy Rich Asians", hatte nur lobende Worte für seine Kollegin Charlize Theron (49) übrig. Bei der Premiere ihres gemeinsamen Films "The Old Guard 2" verglich der 38-Jährige die Oscar-Preisträgerin mit niemand Geringerem als Action-Ikone Tom Cruise (62). "Sie ist eine echte Rarität in Hollywood", schwärmte er gegenüber People am 25. Juni in Los Angeles. Charlize sei nicht nur Schauspielerin, sondern auch Produzentin, die sowohl morgens als Erste am Set erscheine als auch abends als Letzte gehe. "Sie ist bei den Action-Szenen voll dabei, übernimmt Choreografien – sie ist wie die weibliche Verkörperung von Tom Cruise."

Charlize Therons beeindruckende Karriere begann in den 1990er-Jahren und brachte ihr bis heute mehrere Oscar-Nominierungen ein, darunter für Filme wie "North Country" oder "Bombshell". Für "Monster" erhielt sie sogar 2004 den begehrten Goldjungen. In ihrem neuesten Projekt "The Old Guard 2" setzt sie ihre Rolle als unsterbliche Kriegerin Andy fort und tritt dabei gegen Uma Thurmans (55) Charakter an. Auch Henry selbst ist frisch zur Besetzung gestoßen, wie auch Uma Thurman. Neben den beiden kehren weitere Stars wie KiKi Layne und Chiwetel Ejiofor (47) für die Fortsetzung des Action-Blockbusters zurück.

Charlize und Henry sorgen also nicht nur auf der Leinwand für jede Menge Charme, Action und gute Laune – auch abseits der Kamera scheint die Chemie zwischen den beiden einfach zu stimmen! Während Henry zuletzt in einer TV-Show mit einem unerwartet intimen Geständnis für Aufsehen sorgte und damit ganz neue Einblicke in sein Privatleben gab, begeistert Charlize ihre Fans wie gewohnt mit Witz, Neugier und Professionalität. Am Set zeigen sich die beiden als echtes Power-Duo: locker, sympathisch und mit spürbarer Leidenschaft für ihren Beruf. Kein Wunder, dass sich viele jetzt schon fragen: Wird aus dieser Zusammenarbeit vielleicht mehr?

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Henry Golding und Charlize Theron

Getty Images Henry Golding im Juni 2025 in L.A.

Getty Images Uma Thurman und Charlize Theron, Juni 2025