Brad Pitt stellt Bedingung für neuen Film mit Tom Cruise

Brad Pitt (61) und Tom Cruise (62) könnten möglicherweise wieder gemeinsam für einen Film vor der Kamera stehen – zumindest schließt Brad eine Kooperation nicht komplett aus. Bei der Premiere seines Films "F1" in Mexiko erklärte Brad gegenüber E! News, dass er zwar nicht gewillt sei, für Stunts aus Flugzeugen zu hängen, aber wenn Tom wieder ein Projekt am Boden starte, wäre er gern dabei: "Ich werde meinen Arsch bestimmt nicht aus Flugzeugen hängen lassen oder so einen Scheiß – aber wenn er mal wieder etwas macht, das am Boden bleibt, bin ich dabei." Die beiden Hollywood-Größen standen zuletzt 1994 gemeinsam vor der Kamera – im Kultfilm "Interview mit einem Vampir". Damals war die Stimmung am Set von Rivalität geprägt, doch inzwischen scheinen beide Schauspieler positiver übereinander zu denken.

Beim Dreh von "Interview mit einem Vampir" sollen laut filmstars.de große Spannungen zwischen den beiden geherrscht haben. Brad gab damals zu, dass ihn Tom genervt habe, und sprach davon, ihn im Verlauf des Projekts "hassen" gelernt zu haben. Trotz der schwierigen Zusammenarbeit entwickelten die beiden in dieser Zeit auch eine gemeinsame Vorliebe: Go-Kart-Rennen. Tom erinnerte sich kürzlich ebenfalls an die nächtlichen Rennen nach den Dreharbeiten und sprach seine Bewunderung für Brads neuesten Film "F1" aus.

Brad, der zuletzt auch mit seiner Beziehung zu Ines De Ramon (32) Schlagzeilen machte, scheint beruflich und privat in einer ruhigen und positiven Phase zu sein. In einem Interview mit GQ betonte er kürzlich, wie wichtig ihm ein stabiles Umfeld sei. Seinen aktuellen Film promotet er mit Leidenschaft und genießt gleichzeitig die Unterstützung seiner Liebsten. Ob er und Tom tatsächlich ein weiteres gemeinsames Projekt angehen werden, bleibt abzuwarten. Doch mit Brads entspanntem Fokus auf Sicherheit und klaren Grenzen steht eines fest: Der Schauspieler bleibt seiner Linie treu und lässt sich nicht von der energiegeladenen Herangehensweise seines Kollegen mitreißen.

Action Press / United Archives GmbH Kristen Dunst, Brad Pitt und Tom Cruise in "Interview mit einem Vampir"

Getty Images Ines de Ramon und Brad Pitt in Venedig

