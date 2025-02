Julia Roberts: Neue Hauptrolle in spannendem Murder-Mystery

Julia Roberts (57) meldet sich mit einem spannenden Projekt zurück: Die beliebte Schauspielerin wird nicht nur die Hauptrolle in der Verfilmung des Romans "Kill Your Darlings" von Bestseller-Autor Peter Swanson übernehmen, sondern auch als Produzentin mitwirken, berichtete The Hollywood Reporter. Das Buch, das erst im Juni erscheint, hat schon jetzt hohe Wellen geschlagen – Amazon sicherte sich frühzeitig die Rechte an der Verfilmung. Mit Regisseur James Gray, bekannt durch Filme wie "Zeiten des Umbruchs", konnte zudem ein Kritikerliebling für das Projekt gewonnen werden. Die Handlung verspricht dabei alles andere als eine gewöhnliche Kriminalgeschichte.

"Kill Your Darlings" beleuchtet die Ehe von Thom und Wendy Graves, die auf den ersten Blick perfekt scheint. Doch die Geschichte, die sich in umgekehrter Reihenfolge entfaltet, zeigt dunkle Abgründe: Vom mysteriösen Tod eines Arbeitskollegen bis hin zu einer grausamen Tat, die das Paar in seinen Zwanzigern begangen hat, deckt der Rückblick Stück für Stück verborgenes Grauen auf. Das zentrale Geheimnis, das Thom und Wendy ein Leben lang miteinander verbunden hat, droht langsam seine Macht zu verlieren – und stellt die beiden vor eine gefährliche Entscheidung. Autor Peter Swanson wird als ausführender Produzent selbst in die Verfilmung eingebunden sein, was den Romanfans Hoffnung auf eine werkgetreue Umsetzung gibt.

Für Julia markiert dieses Projekt eine Rückkehr in die Welt der komplexen und tiefgründigen Charaktere, für die sie schon seit Jahrzehnten gefeiert wird. Seit ihrem Durchbruch mit "Pretty Woman" hat die Oscar-Preisträgerin, die als eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen Hollywoods gilt, immer wieder ihr Können in verschiedenen Genres unter Beweis gestellt. Gleichzeitig zeigt sie mit ihrer Rolle als Produzentin erneut, dass sie auch hinter der Kamera ein sicheres Gespür für vielversprechende Geschichten hat. Der neue Film könnte für Julia ein weiteres Karrierehighlight werden – und für Fans von Murder-Mystery-Stories ein absolutes Muss.

Getty Images Julia Roberts, Schauspielerin

