Nach Gerüchten: Fynn Lukas Kunz bestätigt neue Beziehung!

Gerade erst wurde vermutet, dass Fynn Lukas Kunz (26) frisch verliebt ist: Der Ex von Jennifer Saro (28) ist derzeit nämlich mit einer Frau im Urlaub. Nun macht der Ex-Love Island-Kandidat seine neue Beziehung offiziell: Auf Instagram teilt er ein Reel, in dem er und die neue Frau an seiner Seite Hand in Hand ins Wasser rennen, sich umarmen, plantschen und schließlich einen liebevollen Kuss austauschen. Dazu schreibt er: "Es kommt immer dann, wenn man es am wenigsten erwartet!"

Schon nach wenigen Minuten tummeln sich bereits zahlreiche begeisterte Kommentare unter dem Clip. "Ich freue mich so sehr für dich", "Wie schön. Alles Gute für euch zwei" und "Total verdient. Ich hoffe, euer Glück hält ewig", freuen sich die Fans unter dem niedlichen Beitrag. "Also, das kam unerwartet. Aber toll! Alles Gute für euch zwei. Ich habe mich schon gefragt, warum du 'wir' oder 'unser Zimmer" sagst. Voll schön", schwärmt ein weiterer Nutzer.

Zuvor hatte der Ex-Bachelorette-Boy auf Instagram immer wieder die gleichen Fotos geteilt wie eine mysteriöse Dame, die sich auf der Plattform Laeny nennt. Unter anderem posteten sie einen Schnappschuss, wie sie auf einem grauen Handtuch saßen und ein Baguette aßen, zwei identische Bilder ihres Essens und ihrer Cocktails sowie einen Besuch im selben Restaurant.

Anzeige Anzeige

Instagram / fynnlukaskunz Fynn Lukas Kunz und seine Partnerin, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / fynnlukaskunz Fynn Lukas Kunz, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Fynn wird nun noch mehr süßen Pärchen-Content posten? Ja, ganz bestimmt! Nein, ich denke, die beiden halten ihre Beziehung lieber privat... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de