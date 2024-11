So half George Clooney aufgeregten Anna Kendrick bei Dreh

Anna Kendrick (39) erinnert sich gerne an ihre Arbeit mit George Clooney (63) zurück. Der Schauspieler habe ihr beim Filmdreh der Komödie "Up in the Air" von 2009 aufmunternde Worte zugesprochen. Ihre erste Szene am Set drehte die Schauspielerin direkt mit George – und es war "absolut erschreckend", gestand sie vergangene Woche in der neuesten Episode der "Who's Talking to Chris Wallace?"-Show. Aber der amerikanische Regisseur stellte sicher, dass sich seine Drehpartnerin wohlfühlte. "Gott, bist du am ersten Tag auch so nervös? Ich werde so nervös. Wirst du unsicher? Ich werde wirklich unsicher", erinnerte sich Anna an die Worte des Schauspielers. "Ich mache mir Sorgen. Ob sie überhaupt den richtigen Mann eingestellt haben?", fügte er noch hinzu. Der Pitch Perfect-Star habe in dem Moment nicht direkt verstanden, dass George sie nur beruhigen wollte.

Anna erkannte erst Jahre später, dass George diese Worte nicht wirklich ernst meinen konnte. "Nein, das tut er nicht! Nein, er wird nicht nervös, und er wird nicht unsicher oder macht sich Sorgen, dass sie den falschen Mann eingestellt haben", realisierte die Schauspielerin, fügte aber hinzu: "Eventuell hatte er zu Beginn seiner Karriere mit diesen Gedanken zu kämpfen, aber es war so lieb von ihm, das zu sagen". In diesem Moment fühlte es sich für Anna so an, als ob jemand die gleiche Unsicherheit verspürte wie sie. "Das hat mich wirklich sehr beruhigt. Und war eine komplette Fiktion!", verriet sie weiter in der Show.

Heute ist Anna als Schauspielerin aber ein Profi und wagte sich inzwischen sogar hinter die Kamera. Sie gab dieses Jahr ihr Regiedebüt mit dem Thriller "Woman of the Hour" bekannt, in dem sie auch die Hauptfigur spielt. Dadurch entfernte sie sich von ihren bekannten Comedy-Rollen wie Beca in "Pitch Perfect" und konzentriert sich nun auf ernstere Projekte. Während der Dreharbeiten lief nicht immer alles nach Plan und sie war häufig gestresst. Im vergangenen Monat verriet sie People ihre Motivation, das Projekt nicht aufzugeben: "Als Fünfzehnjährige wärst du außer dir vor Freude. Das hat mir geholfen, die Hindernisse zu überwinden, die sich mir in den Weg stellten."

Getty Images Anna Kendrick, September 2022

Getty Images George Clooney, September 2024

