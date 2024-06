Wurde Xavier Naidoo etwa wegen Volksverhetzung angeklagt?

Muss sich Xavier Naidoo (52) womöglich bald vor Gericht verantworten? Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat nun gegen einen 52-jährigen Musiker aus eben dieser Stadt Anklage erhoben, wie Bild berichtet. Dem bisher nicht namentlich genannten Musiker wird vorgeworfen, im März 2021 antisemitische und den Holocaust leugnende Inhalte über einen Telegram-Kanal verbreitet zu haben. In der Anklage handele es sich um die Verlinkung eines Videos sowie eine mit Text versehene Bilddatei.

Falls es sich bei dem Musiker tatsächlich um Xavier handeln sollte, wäre es nicht das erste Mal, dass gegen ihn wegen Volksverhetzung ermittelt wird. Im Juli 2023 wurde der "Dieser Weg"-Interpret bereits in vier Fällen wegen Volksverhetzung vom Landgericht Mannheim angeklagt. Damals soll er antisemitische und den Holocaust leugnende Aussagen in Form verschiedenster Inhalte in einem Telegram-Chat veröffentlicht haben.

In den vergangenen Jahren sorgte der Sänger immer wieder aufgrund von Verschwörungstheorien sowie anderen umstrittenen Aussagen für Negativschlagzeilen. Die öffentlichen Äußerungen führten zu diversen Konsequenzen für den Musiker: Er flog aus der DSDS-Jury und viele Künstler beendeten die Zusammenarbeit mit ihm. Das schien in ihm Reue geweckt zu haben: In einem YouTube-Video entschuldigte er sich vor zwei Jahren für seine "Irrwege" und räumte ein, "in den letzten Jahren viele Fehler gemacht zu haben".

