Verhängnisvolles Niesen: Xavier Naidoo fährt Passanten an

Dieser Niesanfall hat Folgen! Xavier Naidoo (51) hatte in den vergangenen Jahren mit zahlreichen Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht. Der Sänger hatte sich in den sozialen Medien den ein oder anderen Fehltritt geleistet, sodass ihm von einigen seiner Kollegen und im Netz Rassismus vorgeworfen worden war. Später wurde er außerdem mit der Querdenker-Szene in Verbindung gebracht. Nun macht er erneut auf sich aufmerksam: Xavier fuhr nach einem Niesanfall einen Passanten an!

Wie unter anderem die Kronen Zeitung berichtet, soll das einstige "Söhne Mannheims"-Mitglied am Samstag die Kontrolle über sein Auto verloren und dabei einen Fußgänger auf dem Bürgersteig gerammt haben. Dieser soll auf die Windschutzscheibe geprallt und verletzt worden sein. Laut Polizeibericht konnte er das Krankenhaus jedoch am selben Tag wieder verlassen. Doch was war der Grund dafür, dass Xavier die Kontrolle verloren hat? Gegenüber der Polizei habe er angeblich angegeben, dass ein Niesanfall der Auslöser gewesen sei.

Nach seinen Fehltritten in den vergangenen Jahren zeigte Xavier jedoch 2022 Einsicht. "Ich habe erkannt, auf welchen Irrwegen ich mich teilweise befunden habe und dass ich in den letzten Jahren viele Fehler gemacht habe", stellte er in einem YouTube-Video klar. Er wolle sich ohne Wenn und Aber von den Sichtweisen und Gruppierungen distanzieren und lossagen, machte er damals deutlich. Er sei geblendet gewesen und habe sich instrumentalisieren lassen.

Anzeige

Instagram / xaviernaidoo Xavier Naidoo, Mai 2019

Anzeige

Instagram / xaviernaidoo Xavier Naidoo, Ex-DSDS-Jurymitglied

Anzeige

Instagram / xaviernaidoo Xavier Naidoo, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de