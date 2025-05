Marc-Robin Wenz distanziert sich klar von "Ex on the Beach"

Reality-TV-Star Marc-Robin Wenz hat mit einem emotionalen Statement auf Instagram für Aufsehen gesorgt. Der Charmeur, der derzeit in der Show Ex on the Beach zu sehen ist, erklärte, dass er sich komplett von dem Format distanziere. "Meine Zeit dort hat Spaß gemacht, aber ich verbinde nur Negatives damit und deshalb schaue ich mir keine Sekunde davon an", schrieb Marc-Robin offen. Zudem kündigte er an, keine Fragen zu seiner Teilnahme zu beantworten, da er sich mit diesem "Abschaum" nicht identifizieren könne.

Seine Fans müssen sich aber keine Sorgen machen, dass er sich vollständig aus der Öffentlichkeit zurückziehen könnte. Im Gegenteil: Marc-Robin machte in seinem Post Hoffnung auf kommende Projekte, die in diesem Jahr auf ihn und seine Community warten. "Dieses Jahr passiert einiges, worauf ihr euch freuen könnt", kündigte der Reality-Star an, ohne jedoch genaue Details zu verraten. Das lässt Raum für Spekulationen, ob es sich möglicherweise um ein gänzlich neues TV-Format, persönliche Projekte oder andere Überraschungen handeln könnte.

Marc-Robin Wenz wurde vor allem durch seine Auftritte in verschiedenen TV-Reality-Formaten bekannt und hat sich dabei eine treue Fangemeinde aufgebaut. Die TV-Bekanntheit gibt auf Social Media regelmäßig Einblicke in sein Leben und begeistert mit seiner nahbaren Art. Trotz seiner teils schillernden Auftritte hat er immer wieder auch seine nachdenkliche Seite gezeigt – so auch zuletzt mit seinem Statement zu "Ex on the Beach". Seine Fans dürfen gespannt sein, welchen Weg er künftig einschlägt – und welche Neuigkeiten er noch bereithält.

Marc-Robin Wenz, TV-Bekanntheit

"Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat Marc-Robin Wenz

