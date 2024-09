Courteney Cox sieht keine Chance für ein "Friends"-Comeback

Courteney Cox (60) erlangte durch ihre Rolle in der beliebten Sitcom Friends weltweite Berühmtheit. Kürzlich hat sie jedoch klargestellt, dass sie wenig Hoffnung in eine mögliche Neuauflage der Serie steckt. So äußerte sich die 60-jährige Schauspielerin, die von 1994 bis 2004 in die Rolle der "Monica Geller" schlüpfte, in einem Interview mit People skeptisch über eine mögliche Wiederbelebung der Show. Obwohl bei den Serienschöpfern Marta Kauffman (68) und David Crane (67) viele Pitches für einen Reboot rund um die Kinder der ursprünglichen Charaktere eingegangen sind, bleibt Courteney pessimistisch: "Es ist schwer, etwas wiederherstellen zu wollen", stellte die Schauspielerin klar. Weiter empfinde Courteney Reboots grundsätzlich nicht als gerecht gegenüber der Magie der Originalgruppe.

Gleichzeitig betonte Courteney laut Mirror jedoch auch, wie stolz sie auf den anhaltenden Erfolg der Show sei: "Diese Show ist unglaublich. Jeder Witz passt, alle Charaktere sind einfach großartig und wir hatten die besten Autoren der Welt." Während sich das 30-jährige Jubiläum von "Friends" nähert, äußerten sich auch die beiden Showrunner David und Marta über das Erbe der Show. So empfindet David das Jubiläum als surreal: "Ich kann mir vorstellen, dass es sich so anfühlt, als würde dein Kind 30 werden und du fragst dich 'Wie ist das passiert?'" Marta bestätigte zudem die häufige Nachfrage nach einem Revival und schlug, angesichts des tragischen Verlustes von Besetzungsmitglied Matthew Perry (✝54), eine wohltätige Gedenkaktion vor. So verstarb Matthew im Oktober 2023 an den akuten Folgen von Ketamin im Alter von 54 Jahren, weshalb Marta gern Spenden für Drogentherapiezentren sammeln würde: "Lasst uns die Krankheit bekämpfen."

Neben Courteney und Matthew gehörten auch Jennifer Aniston (55), Lisa Kudrow (61), Matt LeBlanc (57) und David Schwimmer (57) zur Originalbesetzung. Genau wie Courteney schwärmte kürzlich ebenfalls Jennifer Aniston von ihrer Zeit bei "Friends" und gestand, dass sie die Dreharbeiten täglich vermisse.

Getty Images Der Cast der US-Sitcom "Friends"

Getty Images Courteney Cox, Jennifer Aniston und Matthew Perry in "Friends"

