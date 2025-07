Whitney Purvis steht im Gefängnis unter strenger Beobachtung

Whitney Purvis, bekannt aus der Reality-TV-Show "16 & Pregnant", befindet sich derzeit im Gefängnis von Floyd County, Georgia, unter strenger Suizidbeobachtung. Diese Maßnahme wurde laut TMZ ergriffen, nachdem Whitney hinter Gittern Selbstmordgedanken geäußert hatte. Zusätzlich durchläuft Whitney derzeit einen medizinisch begleiteten Entzugsprozess, da sie offenbar zuvor regelmäßig Drogen konsumiert hatte. Die 33-Jährige war am Montag festgenommen worden und ist wegen fahrlässiger Tötung angeklagt.

Whitney wird vorgeworfen, eine Droge namens "Tranq" verteilt zu haben. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus Fentanyl und Xylazin, die von der Drogenbehörde DEA als extrem tödlich eingestuft wird. Ermittlungen zufolge führte die Einnahme dieser Droge zu einer Überdosis, die für einen Mann namens John Mark Harris tödlich endete. Die DEA betont laut TMZ, dass solche Fälle Teil einer weitreichenden Problematik sind, da fast 70 Prozent aller Drogentoten in den USA auf synthetische Opioide wie Fentanyl zurückzuführen sind.

Whitneys Leben sorgte bereits vor ihrer Verhaftung für Schlagzeilen. In ihrer Zeit bei "16 and Pregnant" teilte der Reality-Star offen Einblicke in die Herausforderungen des Mutterseins in jungen Jahren. Ihr Privatleben blieb auch nach der Sendung nicht frei von Konflikten. Die aktuellen Vorwürfe sorgen erneut für öffentliche Aufmerksamkeit – und treffen Whitney in einer ohnehin belastenden Phase nach dem Verlust ihres Sohnes. Wie es jetzt für Whitney weitergeht, bleibt abzuwarten.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Das polizeiliche Fahndungsfoto von Whitney Purvis nach ihrer Verhaftung am 7. Juli 2025

Instagram / nurvispurvis_ Whitney Purvis, TV-Star