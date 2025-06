Whitney Purvis kann Beerdigung von Sohn Weston nicht zahlen

Reality-TV-Star Whitney Purvis trauert um ihren Sohn Weston Jr., der am 2. Juni 2025 im Alter von nur 16 Jahren plötzlich verstorben ist. Der Jugendliche litt an mehreren Autoimmunerkrankungen und Diabetes, doch sein Tod kam dennoch völlig unerwartet, wie die Familie erklärte. Westons Stiefmutter Amy Gosa richtet nun einen emotionalen Appell an die Öffentlichkeit, um über eine GoFundMe-Kampagne Unterstützung für die Beerdigungskosten zu sammeln. "Wir möchten unserem Sohn die Beerdigung und den Grabstein geben, den er verdient", erklärte sie. Bisher sind rund 1.700 Euro vom 12.000-Euro-Spendenziel zusammengekommen.

Whitney steht nach dem plötzlichen Verlust ihres Sohnes unter Schock. Auf Facebook schrieb sie verzweifelt: "Oh, mein Baby ist nicht mehr da und ich weiß nicht, was ich tun soll. Er war so perfekt. Das ist wirklich mein schlimmster wahr gewordener Albtraum. Wie soll man weiterleben, wenn man ein Kind verloren hat? Ich bin fassungslos, das kann nicht wahr sein." Sie würde alles dafür geben, ihn noch einmal im Arm halten zu können. Ihr Weston sei ein fantastischer Sohn gewesen, betonte sie voller Trauer: "Er war brillant, lustig und voller Potenzial. Es fühlt sich nicht real an."

Im Netz teilten sowohl Whitney als auch Amy Details zu den Umständen von Westons Tod mit. Am Morgen des 2. Juni stellte seine Mutter fest, dass der 16-Jährige nicht mehr atmete. Trotz Wiederbelebungsversuchen durch die Familie sowie die Sanitäter konnte er im Krankenhaus in Gordon County nur noch für tot erklärt werden. Weston war der älteste Sohn von Whitney, die ihn 2009 mit ihrem damaligen Partner Weston Gosa während der Dreharbeiten zur ersten Staffel von "16 and Pregnant" bekam. Trotz der Trennung von Westons Vater 2014 blieb die Familie durch ihre gemeinsamen Kinder in Kontakt.

Instagram / nurvispurvis_ Weston und Whitney Purvis

Instagram / nurvispurvis_ Whitney Purvis' Söhne River und Weston

