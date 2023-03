Nach zwei Ehen: Bettina und Christian Wulff haben Ja gesagt

Dieses Mal soll es wirklich für immer sein! Nach zwei Hochzeiten machten 2018 traurige News die Runde: Bettina (49) und Christian Wulff (63) trennten sich. Doch die beiden können einfach nicht voneinander lassen: Vor etwa zwei Jahren gaben sich der ehemalige Bundespräsident und seine Frau erneut eine Chance. Seitdem scheinen die beiden wieder auf Wolke sieben zu schweben – und zwar so sehr, dass Bettina und Christian nun zum dritten Mal geheiratet haben!

Gegenüber Bild soll ein Freund des Paares verraten haben, dass die Beziehung "harmonisch und entspannt" sei. Anscheinend laufe es so gut, dass sich Bettina und Christian dazu entschieden haben, zum dritten Mal das Ehegelübde abzulegen: Am vergangenen Samstag sollen sich die beiden in Hannover erneut die ewige Liebe geschworen haben.

Kurz nach ihrem dritten Liebes-Comeback strahlten die beiden wieder bei einem gemeinsamen Auftritt: Zusammen mit Spitzenpolitikern wie Franziska Giffey, Michael Müller und Monika Grütters nahmen Bettina und Christian an der Einweihung des neuen Deutschen Chorzentrums im Berliner Stadtteil Neukölln teil.

Getty Images Bettina und Christian Wulff im Februar 2017 in Wiesbaden

Getty Images Christian Wulff und Bettina Wulff im Oktober 2022

Getty Images Bettina und Christian Wulff, Januar 2017

