Sie sind wieder zurück in der Öffentlichkeit! Christian Wulff (62) und seine Frau Bettina (47) verkündeten in den vergangenen Jahren mehrmals das Aus ihrer Ehe. Doch bisher fanden sie immer wieder zueinander zurück: Zuletzt verkündete das ehemalige Bundespräsidentenpaar Anfang Juni ihr drittes Liebes-Comeback! Nach dem wiederholten Neustart hielten Christian und Bettina sich mit Auftritten zurück – bis jetzt! In Berlin hatten die beiden am vergangenen Montag ihren ersten gemeinsamen Auftritt.

Anlass war die Einweihung des neuen Deutschen Chorzentrums im Stadtteil Neukölln, wie t-online berichtete. Dort soll für die rund 15.000 Chöre der Republik ein Ort der Begegnung entstehen. Auf Fotos ist zu sehen, dass Christian den Termin in Begleitung seiner Frau wahrnahm. Unter anderem waren bei dem Event auch Spitzenpolitiker wie Franziska Giffey, Michael Müller und Monika Grütters zu Gast.

Als Präsident des Deutschen Chorverbands war die Eröffnung für Christian ein echter Pflichttermin. Dass er die Gelegenheit nutzte, der Öffentlichkeit die neue alte Liebe zu präsentieren, war ein besonderes Highlight. Gemeinsam hat das Paar einen 13-jährigen Sohn.

Getty Images Christian Wulff, ehemaliger deutscher Bundespräsident

Getty Images Bettina und Christian Wulff im Februar 2017 in Wiesbaden

Getty Images Bettina Wulff, 2017

