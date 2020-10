Bettina Wulff (46) ist wieder single! Nach dem Liebes-Aus zwischen ihr und Ex-Bundespräsident Christian Wulff (61) schien die Blondine in dem Musiklehrer Jan-Henrik Behnken ihren Mister Right gefunden zu haben. Im November 2018 wagte die PR-Beraterin den Schritt und präsentierte der Öffentlichkeit im Rahmen einer Veranstaltung in Hannover ihren neuen Partner. Rund zwei Jahre später ging das Liebesglück der beiden jetzt allerdings in die Brüche: Bettina und ihr Lebensgefährte sind wieder getrennt.

Gegenüber Bild bestätigte Bettina vor wenigen Stunden das Ende ihrer Beziehung: "Ja, es stimmt." Mehr scheint die 46-Jährige derzeit über diese Situation allerdings nicht sagen zu wollen. Ihr Ex-Freund ist hingegen gesprächiger – in einem Interview mit dem Magazin Gala teilte der Kammermusiker mit: "Wir bestätigen, dass wir uns einvernehmlich getrennt haben und einander freundschaftlich verbunden bleiben." Zur Wahrung der Privatsphäre bittet das Ex-Paar um Verständnis dafür, dass es keine weiteren Fragen beantworten wird.

Ihrem einstigen Ehemann Christian Wulff gab Bettina in der Vergangenheit sogar gleich zweimal das Jawort. Nach der ersten geplanten Scheidung versöhnten sich die beiden wieder und feierten ihr damaliges Liebes-Comeback mit einem erneuten Gang zum Traualtar.

Getty Images Bettina Wulff, PR-Beraterin

Getty Images Bettina Wulff im Oktober 2013

Getty Images Bettina und Christian Wulff, Februar 2017

